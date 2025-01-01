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Tesla

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BRIAN WHEAT: «Ну не попадем мы в ЗСРнР, и что с того?»



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BRIAN WHEAT в недавнем интервью спросили, как он относится к Залу Славы Рок-н-Ролла:

«Послушайте, я считаю, что это своего рода конкурс популярности. Я видел, что THE BLACK CROWES [номинированы в этом году].

Если THE BLACK CROWES собираются ввести в Зал славы рок-н-ролла, то, возможно, TESLA стоит туда включить только за факт [концертного альбома TESLA 1990 года] «Five Man Acoustical Jam».

Мне говорили, что если ты делаешь что-то, что оказывает влияние, создает направление или что-то еще - хорошо. Ну, я к тому, что BLACK CROWES были... И я не хочу говорить о THE BLACK CROWES, потому что новостные сайты это обязательно используют и тогда [вокалист THE BLACK CROWES] Chris Robinson подумает, что я...

Я люблю THE BLACK CROWES. Я люблю THE BLACK CROWES с самого первого дня, и я рад, что их кандидатуры рассматриваются».

Насчет того, что в этом году туда номинированы и BAD COMPANY:

«Мой вопрос по поводу BAD COMPANY — почему так долго? Почему они так долго ждали? BAD COMPANY должны были попасть туда раньше многих групп.

Я не в восторге от этого Зала славы рок-н-ролла. Очень скоро это не будет значить ни черта, потому что все будут в Зале славы рок-н-ролла... Но я к тому, что, в общем-то, кто не в Зале славы рок-н-ролла? В Зале славы рок-н-ролла будет больше людей, чем не в Зале славы рок-н-ролла. Им придется придумать новый».




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