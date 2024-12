сегодня



Гитарист TESLA: «Миллионерами нам не быть, хнык»



FRANK HANNON в недавнем интервью вновь обсудил решение коллектива выпускать отдельные синглы, а не полноформатную пластинку:



«Мир изменился. Круг замкнулся. В 1950-е годы, когда рок-н-ролл только зарождался, Хэнк Уильямс, Джонни Кэш, Чак Берри и все остальные всегда выпускали только синглы, которые записывали вживую на радиостанции, и только в 1970-е или в конце 1960-х появились полноформатные альбомы. Но помимо того, что изменился мир, изменились и мы. Мы стали намного старше, и нам приходится много гастролировать, чтобы заработать на жизнь. Мы не богаты. Мы никогда не были миллионерами. Нам всё ещё приходится платить по счетам, и поэтому более разумной выглядит философия, когда мы едем в турне, сочиняем песню и, пока она свежая, выпускаем её и наслаждаемся ей, как это было с "All About Love" и другими.



Прошли те времена, когда мы брали отпуск на год и работали в студии над 10 песнями, которые так и не получили должной отдачи... Потому что на самом деле лучший способ создавать песни — это дать им пожить какое-то время, опробовать их на концертах, а это занимает много времени. Так что если вы заметили, у многих групп, включая нас, все 10 песен из альбома уже не так хороши, потому что на оттачивание песен уходит колоссальное количество времени. Для нас гораздо лучше вложить все наши усилия в одну песню или, может быть, в две, сделать их как можно лучше, и отправиться в путь, чтобы играть их, пока они свежие».



Он рассказал о необходимости TESLA оставаться в туре, чтобы свести концы с концами:



«Мы понесли огромные потери, оказавшись под домашним арестом на два года [во время пандемии], и до сих пор с трудом вытаскиваем себя из этой ямы в финансовом плане. Но, несмотря на это, благословение в том, что когда мы сосредотачиваемся на такой песне, как "All About Love" или "Time To Rock!", а затем выходим на сцену и играем её вживую, пока она свежая, она лучше на вкус. Это как съесть блюдо, как только ты снял его с плиты и положил в тарелку — вот тогда оно вкусное. Так что мы можем сочинить песню, воплотить её в жизнь, а потом отправиться в тур и сыграть её. И мне это нравится больше, честно говоря».







