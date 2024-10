сегодня



Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»



Brian Wheat рассказал о своих самых ранних воспоминаниях о том, как он тусовался с METALLICA:



«Мы знали друг друга с самого начала, потому что мы были из Сакраменто, а они — из района залива. У нас был общий менеджмент Q Prime. Мы с Lars'ом всегда подшучивали друг над другом, кто победит в матче по ракетболу: он был теннисистом, а я много играл в ракетбол. Мы напивались и тусовались, и я говорил ему, что обыграю его в ракетбол, а он отвечал, что я под кайфом.



Я испытываю глубочайшее уважение к METALLICA и тому, что они сделали, что они создали. Я дружу с Jason'ом. Он живёт здесь, в штате Нью-Йорк, где и я, — примерно в 6,5 км отсюда. Я знал этих ребят и часто общался с ними в своё время. Я видел James'a и пообщался с ним, когда был в Чикаго пару недель назад или около того. Я сказал ему: "Я так горжусь вами и тем, что вы создали". Потому что я помню, как они играли в маленьком клубе Keystone в Сан-Франциско. То, чего они достигли с тех пор, просто феноменально. Да благословит их Господь. Это здорово».



На вопрос о том, что он изначально думал об "Enter Sandman" и «Чёрном альбоме» после того, как видел METALLICA в ранние годы группы, Brian ответил:



«Когда я впервые услышал "Enter Sandman»"... Должен сказать, что мой любимый альбом METALLICA — "Master Of Puppets". Так что я думаю, что "Enter Sandman" великолепна, и я вижу, что они сделали и как они эволюционировали от своих первых альбомов до сегодняшнего момента. Но давайте признаем, что "Чёрный альбом" стал для них настоящим коммерческим мейнстримом. И они должны были это сделать. Они сделали это и расширили свою аудиторию. Во время тура "...And Justice For All" было заполнено три четверти зала в аренах, а во времена "Чёрного альбома" уже были полные арены, и не один, а в течение трёх дней подряд. А сейчас можно говорить о двух днях на футбольных стадионах. И такое нельзя сказать о многих людях, за исключением, может быть, Пола Маккартни, THE ROLLING STONES. METALLICA в этой лиге. Ещё LED ZEPPELIN. Понимаете, о чём я? QUEEN. Если перечислить 10 величайших групп всех времён, METALLICA будет в этой десятке. И я говорю "всех времён". И не только рок-группы. Я говорю, что если включить туда THE TEMPTATIONS, Джеймса Брауна, THE BEATLES и THE ROLLING STONES, LED ZEPPELIN и QUEEN, то они войдут в десятку лучших во всём мире — не только в роке. Так что я никогда не смогу сказать ничего плохого о METALLICA, да и не хотел бы, потому что я их фанат. Я люблю METALLICA. Я так рад тому, что они делают. Я горжусь ими. И это приятно, потому что в свое время я видел их, как я уже сказал, в клубе Keystone в Сан-Франциско, который находится в 130 км от Сакраменто.



Мы все росли в одно и то же время. Мы все мечтали стать самой известной рок-группой на планете. У них это получилось. У нас — нет, но я не против того, чтобы TESLA не была самой популярной рок-группой на планете, потому что TESLA в игре. Мы всё ещё играем в эту игру. Мы всё ещё играем в высшей лиге. METALLICA много раз выигрывала Мировую серию. Я счастлив просто находиться в лиге. Но они — чемпионы. И добиться того, чего они добились, это невероятно... Всех благ всем участникам, от Питера Менша и Клиффа Бернштейна до [продюсера] Боба Рока и чувака, который работал с ними над их первыми альбомами, и [басистам METALLICA] Клиффу [Бёртону], Jason'y и Robert'y, в общем всем».







+0 -0



просмотров: 63