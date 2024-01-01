Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 71
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 30
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
*DREAM THEATER отыграли первое за 14 лет шоу с Mike'ом 19
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
*Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу 14
*Новое видео LINKIN PARK 14
*Сборник кавер-версий IRON MAIDEN от THOMAS ZWIJSEN 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 71
*Умер Пол Ди'Анно 36
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 30
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 22
[= ||| все новости группы



*

Tesla

*



29 окт 2024 : 		 Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»

20 окт 2024 : 		 Детали нового ЕР TESLA

11 окт 2024 : 		 TESLA выпустят ЕР осенью

2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

21 июл 2024 : 		 TROY LUCCKETTA рад за TESLA

13 июн 2024 : 		 Басист TESLA назвал лучший альбом METALLICA

22 май 2024 : 		 Почему TROY LUCCKETTA отошел от TESLA

23 апр 2024 : 		 Басист TESLA: «Я бы и в сто лучших не попал»

20 апр 2024 : 		 Будет ли еще один альбом TESLA?

16 мар 2024 : 		 SAMMY BOLLER выступил с TESLA

12 мар 2024 : 		 TESLA выпустит новый сингл летом

3 мар 2024 : 		 Сколько бензина в баке TESLA?

14 фев 2024 : 		 Вокалист TESLA: «Меня вдохновлял Бон Скотт!»

5 фев 2024 : 		 Басист TESLA: «Люди слушают музыку в стриминге. Нас же насилуют!»

28 дек 2023 : 		 Гитарист TESLA: «Никакие технические новинки не заменят концертного духа»

18 дек 2023 : 		 Ждать ли от TESLA нового?

23 ноя 2023 : 		 Гитарист TESLA: «Мы не соперничали с глэм-группами»

25 окт 2023 : 		 Когда ждать нового альбома TESLA?

8 окт 2023 : 		 Гранж не оказал большого влияния на TESLA

3 окт 2023 : 		 Вокалист TESLA о переменах на концертах

26 сен 2023 : 		 TESLA запишут несколько песен зимой

22 сен 2023 : 		 Вокалист TESLA: «Никуда мы не уйдем!»

9 сен 2023 : 		 Кавер-версия AEROSMITH от TESLA

10 авг 2023 : 		 Вокалист TESLA о позиции барабанщика

8 июл 2023 : 		 Вокалист TESLA о секрете сохранения вокала

20 июн 2023 : 		 Вокалист TESLA: «Подкладки не использую»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»



zoom
Brian Wheat рассказал о своих самых ранних воспоминаниях о том, как он тусовался с METALLICA:

«Мы знали друг друга с самого начала, потому что мы были из Сакраменто, а они — из района залива. У нас был общий менеджмент Q Prime. Мы с Lars'ом всегда подшучивали друг над другом, кто победит в матче по ракетболу: он был теннисистом, а я много играл в ракетбол. Мы напивались и тусовались, и я говорил ему, что обыграю его в ракетбол, а он отвечал, что я под кайфом.

Я испытываю глубочайшее уважение к METALLICA и тому, что они сделали, что они создали. Я дружу с Jason'ом. Он живёт здесь, в штате Нью-Йорк, где и я, — примерно в 6,5 км отсюда. Я знал этих ребят и часто общался с ними в своё время. Я видел James'a и пообщался с ним, когда был в Чикаго пару недель назад или около того. Я сказал ему: "Я так горжусь вами и тем, что вы создали". Потому что я помню, как они играли в маленьком клубе Keystone в Сан-Франциско. То, чего они достигли с тех пор, просто феноменально. Да благословит их Господь. Это здорово».

На вопрос о том, что он изначально думал об "Enter Sandman" и «Чёрном альбоме» после того, как видел METALLICA в ранние годы группы, Brian ответил:

«Когда я впервые услышал "Enter Sandman»"... Должен сказать, что мой любимый альбом METALLICA — "Master Of Puppets". Так что я думаю, что "Enter Sandman" великолепна, и я вижу, что они сделали и как они эволюционировали от своих первых альбомов до сегодняшнего момента. Но давайте признаем, что "Чёрный альбом" стал для них настоящим коммерческим мейнстримом. И они должны были это сделать. Они сделали это и расширили свою аудиторию. Во время тура "...And Justice For All" было заполнено три четверти зала в аренах, а во времена "Чёрного альбома" уже были полные арены, и не один, а в течение трёх дней подряд. А сейчас можно говорить о двух днях на футбольных стадионах. И такое нельзя сказать о многих людях, за исключением, может быть, Пола Маккартни, THE ROLLING STONES. METALLICA в этой лиге. Ещё LED ZEPPELIN. Понимаете, о чём я? QUEEN. Если перечислить 10 величайших групп всех времён, METALLICA будет в этой десятке. И я говорю "всех времён". И не только рок-группы. Я говорю, что если включить туда THE TEMPTATIONS, Джеймса Брауна, THE BEATLES и THE ROLLING STONES, LED ZEPPELIN и QUEEN, то они войдут в десятку лучших во всём мире — не только в роке. Так что я никогда не смогу сказать ничего плохого о METALLICA, да и не хотел бы, потому что я их фанат. Я люблю METALLICA. Я так рад тому, что они делают. Я горжусь ими. И это приятно, потому что в свое время я видел их, как я уже сказал, в клубе Keystone в Сан-Франциско, который находится в 130 км от Сакраменто.

Мы все росли в одно и то же время. Мы все мечтали стать самой известной рок-группой на планете. У них это получилось. У нас — нет, но я не против того, чтобы TESLA не была самой популярной рок-группой на планете, потому что TESLA в игре. Мы всё ещё играем в эту игру. Мы всё ещё играем в высшей лиге. METALLICA много раз выигрывала Мировую серию. Я счастлив просто находиться в лиге. Но они — чемпионы. И добиться того, чего они добились, это невероятно... Всех благ всем участникам, от Питера Менша и Клиффа Бернштейна до [продюсера] Боба Рока и чувака, который работал с ними над их первыми альбомами, и [басистам METALLICA] Клиффу [Бёртону], Jason'y и Robert'y, в общем всем».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 63

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом