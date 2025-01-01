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Басист TESLA: «Не ждите от нас альбомов»



В рамках недавнего интервью у Brian'a Wheat'a спросили, стоит ли рассчитывать на новую пластинку:



«Я так не думаю. И причина, по которой я говорю «нет», заключается в том, что это занимает слишком много времени. А TESLA работает определенным образом. TESLA работает, когда мы все вместе находимся в одной комнате. Мы разбросаны по всему миру, скажем так. Мы даем от 60 до 75 концертов в год. Вот так. Мы делаем это уже 40 лет. Трудно найти время, чтобы собраться вместе и сказать: «Так, нам нужно посвятить...» Например, «Shock», последняя наша пластинка, заняла год нашей жизни. Мы делали ее в дороге. А еще у нас был Phil Collen [из DEF LEPPARD], который руководил этим процессом и поддерживал его организованность. Нам трудно поддерживать организованность внутри себя, потому что это разные задачи. Так что я не хочу тратить еще год жизни TESLA на группу, которой идет 40-й год, когда мы могли бы выступать перед людьми».







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