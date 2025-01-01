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*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 47
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 32
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
*CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он ... 20
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Tesla

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24 фев 2025 : 		 Басист TESLA: «Не ждите от нас альбомов»

15 фев 2025 : 		 Новое видео TESLA

27 янв 2025 : 		 Вокалист TESLA: «Мы играем от души и люди это ценят»

17 дек 2024 : 		 Гитарист TESLA: «Миллионерами нам не быть, хнык»

16 дек 2024 : 		 FRANK HANNON: «Не ждите бокс-сет TESLA»

1 дек 2024 : 		 Новое видео TESLA

29 окт 2024 : 		 Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»

20 окт 2024 : 		 Детали нового ЕР TESLA

11 окт 2024 : 		 TESLA выпустят ЕР осенью

2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

21 июл 2024 : 		 TROY LUCCKETTA рад за TESLA

13 июн 2024 : 		 Басист TESLA назвал лучший альбом METALLICA

22 май 2024 : 		 Почему TROY LUCCKETTA отошел от TESLA

23 апр 2024 : 		 Басист TESLA: «Я бы и в сто лучших не попал»

20 апр 2024 : 		 Будет ли еще один альбом TESLA?

16 мар 2024 : 		 SAMMY BOLLER выступил с TESLA

12 мар 2024 : 		 TESLA выпустит новый сингл летом

3 мар 2024 : 		 Сколько бензина в баке TESLA?

14 фев 2024 : 		 Вокалист TESLA: «Меня вдохновлял Бон Скотт!»

5 фев 2024 : 		 Басист TESLA: «Люди слушают музыку в стриминге. Нас же насилуют!»

28 дек 2023 : 		 Гитарист TESLA: «Никакие технические новинки не заменят концертного духа»

18 дек 2023 : 		 Ждать ли от TESLA нового?

23 ноя 2023 : 		 Гитарист TESLA: «Мы не соперничали с глэм-группами»

25 окт 2023 : 		 Когда ждать нового альбома TESLA?

8 окт 2023 : 		 Гранж не оказал большого влияния на TESLA

3 окт 2023 : 		 Вокалист TESLA о переменах на концертах
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Басист TESLA: «Не ждите от нас альбомов»



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В рамках недавнего интервью у Brian'a Wheat'a спросили, стоит ли рассчитывать на новую пластинку:

«Я так не думаю. И причина, по которой я говорю «нет», заключается в том, что это занимает слишком много времени. А TESLA работает определенным образом. TESLA работает, когда мы все вместе находимся в одной комнате. Мы разбросаны по всему миру, скажем так. Мы даем от 60 до 75 концертов в год. Вот так. Мы делаем это уже 40 лет. Трудно найти время, чтобы собраться вместе и сказать: «Так, нам нужно посвятить...» Например, «Shock», последняя наша пластинка, заняла год нашей жизни. Мы делали ее в дороге. А еще у нас был Phil Collen [из DEF LEPPARD], который руководил этим процессом и поддерживал его организованность. Нам трудно поддерживать организованность внутри себя, потому что это разные задачи. Так что я не хочу тратить еще год жизни TESLA на группу, которой идет 40-й год, когда мы могли бы выступать перед людьми».




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