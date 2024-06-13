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Tesla

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Басист TESLA назвал лучший альбом METALLICA



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В новом интервью для "Wired In The Empire" басисту TESLA Brian'y Wheat 'y был задан вопрос, какой альбом METALLICA, на его взгляд, лучше — "Ride The Lightning" или "Master Of Puppets". Он ответил:

«Это "Master Of Puppets", без сомнения. Он во всём круче — я думаю, что песни были лучше, исполнение было лучше. Я не знаю — он просто отзывается во мне. Трудно будет найти альбом лучше, чем "Master Of Puppets". Можно, конечно, сказать много хорошего о "Чёрном альбоме" и любой другой пластинке. Но в их каталоге моя любимая пластинка всех времён — это "Master Of Puppets"... Там есть "Welcome Home (Sanitarium)", [заглавный трек] "Master Of Puppets" — просто улёт! Тяжело выбирать. Но для себя я остановлюсь на "Master Of Puppets"».

У TESLA был общий менеджмент с METALLICA в начале их карьеры, и Wheat сказал, что он испытывает уважение ко всем участникам группы:

«Я восхищаюсь тем, чего они достигли, и тем, как они остались верны своему делу. Я испытываю глубочайшее уважение к каждому из этих парней. Они все отличные ребята».

Когда его попросили выбрать песню METALLICA для рубрики "Mandatory Metallica", Wheat сказал:

«Если вы собираетесь что-то включить, тогда давайте послушаем "Sad But True". Я считаю, что это самая лучшая грув-песня, которую они когда-либо создавали. Там такой глубокий грув, жирный и объёмный».




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13 июн 2024
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sibterminator
Какой глупый вопрос! Конечно Пастор!

просмотров: 168

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