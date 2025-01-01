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*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 215
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 33
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 22
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Tesla

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15 фев 2025 : 		 Новое видео TESLA

27 янв 2025 : 		 Вокалист TESLA: «Мы играем от души и люди это ценят»

17 дек 2024 : 		 Гитарист TESLA: «Миллионерами нам не быть, хнык»

16 дек 2024 : 		 FRANK HANNON: «Не ждите бокс-сет TESLA»

1 дек 2024 : 		 Новое видео TESLA

29 окт 2024 : 		 Басист TESLA: «METALLICA одна из лучших групп мира»

20 окт 2024 : 		 Детали нового ЕР TESLA

11 окт 2024 : 		 TESLA выпустят ЕР осенью

2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

21 июл 2024 : 		 TROY LUCCKETTA рад за TESLA

13 июн 2024 : 		 Басист TESLA назвал лучший альбом METALLICA

22 май 2024 : 		 Почему TROY LUCCKETTA отошел от TESLA

23 апр 2024 : 		 Басист TESLA: «Я бы и в сто лучших не попал»

20 апр 2024 : 		 Будет ли еще один альбом TESLA?

16 мар 2024 : 		 SAMMY BOLLER выступил с TESLA

12 мар 2024 : 		 TESLA выпустит новый сингл летом

3 мар 2024 : 		 Сколько бензина в баке TESLA?

14 фев 2024 : 		 Вокалист TESLA: «Меня вдохновлял Бон Скотт!»

5 фев 2024 : 		 Басист TESLA: «Люди слушают музыку в стриминге. Нас же насилуют!»

28 дек 2023 : 		 Гитарист TESLA: «Никакие технические новинки не заменят концертного духа»

18 дек 2023 : 		 Ждать ли от TESLA нового?

23 ноя 2023 : 		 Гитарист TESLA: «Мы не соперничали с глэм-группами»

25 окт 2023 : 		 Когда ждать нового альбома TESLA?

8 окт 2023 : 		 Гранж не оказал большого влияния на TESLA

3 окт 2023 : 		 Вокалист TESLA о переменах на концертах

26 сен 2023 : 		 TESLA запишут несколько песен зимой
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|||| 15 фев 2025

Новое видео TESLA



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"All About Love", новое видео группы TESLA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из ЕР "All About Love":

01. All About Love (Electric Mix)
02. From The Heart
03. All About Love (Acoustic Mix)
04. All About Love (Live)
05. Walk Away (Live)
06. All About Love (Hybrid Mix)




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