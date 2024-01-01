21 июл 2024



TROY LUCCKETTA рад за TESLA



TROY LUCCKETTA в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, встречался ли он с тем, кто заменил его в TESLA:



«Когда все это случилось, я пошел и встретился со Steve'ом, дал ему свое благословение, и мы провели время вместе. Да, я знаю его — отличный парень, отличный музыкант... Он делает фантастическую работу, и группа по-прежнему звучит отлично, и у них все хорошо, и я просто рад за всех них. И, да, чувак, я даю им свое благословение на все. Я люблю группу. Я фанат TESLA, чувак...»



На вопрос о том, удалось ли ему увидеть выступление TESLA со Steve'ом, Troy сказал:



«Нет, я еще не видел группу. Пока нет, но я очень горд и очень польщен тем, что проработал с группой 36 лет. И все меня только хвалят.



Это прекрасная сторона таких групп, как TESLA, и групп, у которых есть такое наследие. Потому что я только что играл с THE GUESS WHO, и, правда, когда я был там, там не было никого [из оригинальной группы], потому что я занял место Garry [Peterson], оригинального барабанщика. И это как FOREIGNER [которые продолжают гастролировать без оригинального состава]. Но я хочу сказать, что неважно, кто там будет. Действительно неважно. Когда дело доходит до дела, люди хотят слышать музыку. И это все... Мы поняли, что [JOURNEY все еще могут собирать арены] без Steve Perry. Я полагаю, что AEROSMITH было бы трудно выступать без Steven Tyler. Но за исключением этого, похоже, все работает.



У TESLA [есть] прекрасный каталог музыки, и я горжусь им, что являюсь его частью!»







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