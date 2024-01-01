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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
*Видео с выступления SLAYER 26
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 25
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 18
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
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Tesla

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2 окт 2024 : 		 SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA

21 июл 2024 : 		 TROY LUCCKETTA рад за TESLA

13 июн 2024 : 		 Басист TESLA назвал лучший альбом METALLICA

22 май 2024 : 		 Почему TROY LUCCKETTA отошел от TESLA

23 апр 2024 : 		 Басист TESLA: «Я бы и в сто лучших не попал»

20 апр 2024 : 		 Будет ли еще один альбом TESLA?

16 мар 2024 : 		 SAMMY BOLLER выступил с TESLA

12 мар 2024 : 		 TESLA выпустит новый сингл летом

3 мар 2024 : 		 Сколько бензина в баке TESLA?

14 фев 2024 : 		 Вокалист TESLA: «Меня вдохновлял Бон Скотт!»

5 фев 2024 : 		 Басист TESLA: «Люди слушают музыку в стриминге. Нас же насилуют!»

28 дек 2023 : 		 Гитарист TESLA: «Никакие технические новинки не заменят концертного духа»

18 дек 2023 : 		 Ждать ли от TESLA нового?

23 ноя 2023 : 		 Гитарист TESLA: «Мы не соперничали с глэм-группами»

25 окт 2023 : 		 Когда ждать нового альбома TESLA?

8 окт 2023 : 		 Гранж не оказал большого влияния на TESLA

3 окт 2023 : 		 Вокалист TESLA о переменах на концертах

26 сен 2023 : 		 TESLA запишут несколько песен зимой

22 сен 2023 : 		 Вокалист TESLA: «Никуда мы не уйдем!»

9 сен 2023 : 		 Кавер-версия AEROSMITH от TESLA

10 авг 2023 : 		 Вокалист TESLA о позиции барабанщика

8 июл 2023 : 		 Вокалист TESLA о секрете сохранения вокала

20 июн 2023 : 		 Вокалист TESLA: «Подкладки не использую»

9 июн 2023 : 		 Новое видео TESLA

17 май 2023 : 		 Новый релиз TESLA выйдет весной

6 май 2023 : 		 Гитарист TESLA об уходе на песнию
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SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA



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SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA в рамках выступления 28 сентября в Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, Connecticut и исполнил композиции SKID ROW "Youth Gone Wild" и TESLA "Signs".




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