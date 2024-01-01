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SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA



SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к TESLA в рамках выступления 28 сентября в Foxwoods Resort Casino, Mashantucket, Connecticut и исполнил композиции SKID ROW "Youth Gone Wild" и TESLA "Signs".







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