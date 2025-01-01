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Tesla

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Вокалист TESLA: «Мы играем от души и люди это ценят»



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JEFF KEITH в интервью "The Pike Morning Show" ответил на вопрос, напрягало ли его и коллег по группе то, что TESLA частно относят к глэму:

«Для нашего первого клипа нам нанесли столько лака на волосы, что... На мои волосы потратили полчаса, накладывая Aqua Net и все такое, а я посмотрел в зеркало и сказал: «Неа. Это не сработает». А они: «Что ты делаешь? А я отвечаю: «Я не могу выйти на улицу с волосами, выглядящими так, будто я сунул палец в тостер». А они в ответ: «Мы только что потратили полчаса. Иди сюда». Они снова приукрасили нас, и мы отправились снимать клип «Modern Day Cowboy». А потом, после съемок, мы решили: «Нам не нужны эти 30 минут Aqua Net. Не обижайтесь на это, потому что это отлично подходит многим ребятам, но не для нас»

Мы из 80-х. А когда люди говорят: »О, вы из 80-х. Вы из [эпохи] глэма». Иногда это [не] позволяет вам пробиться в некоторые заведения, потому что они начинают говорить: «Нет, мы не можем пригласить вас. Слишком старые». Но знаете что? Как бы они это ни называли, мы очень благодарны за то, что занимаемся тем, чем занимаемся.

С самого начала нам всегда говорили: »Пишите песни от чистого сердца, потому что вы, возможно, никогда не сыграете перед пятью людьми и не продадите пять пластинок. Просто пишите песни от души, потому что, когда вы будете играть эти песни, неважно, что в зале всего пять человек, они пьяны и им все равно. Неважно, что вы не продадите и пяти пластинок, потому что вы на сцене как группа, играющая песни от всей души». И мы придерживались этого принципа, и никогда не останавливались. Потом, когда появился гранж, когда нас впервые спросили: «Что вы думаете о гранжевом движении?», мы такие: «Что такое гранж? Что это? Мы лишь решили, что всегда будем делать то, что нам всегда советовали: писать песни от души.

Мы не диско-группа, мы не гранж-группа. И, действительно, когда появился гранж, их имидж был «мы вообще не паримся по поводу одежды». Когда появился гранж, который, кстати, был замечательной музыкой, можно было просто надеть фланелевую рубашку и джинсы. И до сих пор это образ.

Люди всегда знали и будут знать, если они хоть что-то знают о нас, что мы играем песни, которые написали от чистого сердца, и мы играем их искренне, и когда люди видят это, я твердо уверен, что они просто думают: „Эй, чувак, они просто отдают все, что у них есть, искренне“».






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