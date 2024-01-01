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*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
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Tesla

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FRANK HANNON: «Не ждите бокс-сет TESLA»



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FRANK HANNON в недавнем интервью ответил на вопрос, возможен ли выпуск бокс-сета TESLA:

«Идея бокс-сета витала в воздухе уже давно. И всегда были какие-то проблемы с владельцами наших ранних демо-записей. Думаю, они принадлежат Warner Brothers или кому-то еще. На самом деле я не знаю. Это не мой департамент. Так что на данный момент я не думаю, что бокс-сет будет выпущен. Но человек, который мог бы поговорить с вами об этом, это [басист TESLA] Brian Wheat. Он очень любит подобные идеи, и он уже много лет борется за то, чтобы бокс-сет был выпущен. Но есть и хорошие новости: я откопал несколько старых демо-кассет с записями «Hang Tough», «Heaven's Trail» и другими рабочими записями, которые мы делали для второго альбома [1989 года «The Great Radio Controversy»]; это ауттейки. Но, опять же, мы не знаем, можем ли мы выкладывать эти материалы с юридической точки зрения.

Бокс-сеты — это своего рода фишка, которая позволяет увидеть прошлое. Мы же больше нацелены на будущее».




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