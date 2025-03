сегодня



TESLA готовят винил



TESLA специально ко дню Музыкального Магазина выпустят специальный двойной винил "Real To Reel Vol. II" тиражом 2000 копий:



01. All The Young Dudes

02. Make It Last

03. Shooting Star

04. Not Fragile

05. Street Fighting Man

06. Is It My Body

07. I Want To Take You Higher

08. Do You Feel Like We Do

09. Beer Drinkers And Hell Raiser

10. Seasons Of Wither

11. Saturday Night Special

12. War Pigs







