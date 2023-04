сегодня



Вокалист TESTAMENT: «С Dave'ом здорово!»



Chuck Billy в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие эмоции он испытал от появления за барабанами Dave'a Lombardo:



«Это было похоже на встречу старых друзей, когда мы снова отправились в совместное путешествие. Как в старые добрые времена. Это было похоже на нормальную семью. Было здорово, что он вернулся. Он пришёл в нужное время, когда Gene был недоступен из-за проблем с расписанием, а у Dave'a было много свободного времени. Так что время совпало. Я знаю, что Dave — занятой человек, поэтому у него есть и другие проекты, и это не TESTAMENT. Так что я представляю, что будет... Мы не можем всё это контролировать. Но было очень весело в прошедших турах. Он добавил свои "ломбардизмы" в старые песни TESTAMENT. Так что всё было очень круто!»





