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*XXV — бабка ягодка опять! 61
*Новый альбом METALLICA доступен для прослушивания 49
*PETER BALTES стал официальным членом U.D.O. и DIRKSCHNEIDER 34
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
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Testament

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Вокалист TESTAMENT: «С Dave'ом здорово!»



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Chuck Billy в рамках недавней беседы ответил на вопрос, какие эмоции он испытал от появления за барабанами Dave'a Lombardo:

«Это было похоже на встречу старых друзей, когда мы снова отправились в совместное путешествие. Как в старые добрые времена. Это было похоже на нормальную семью. Было здорово, что он вернулся. Он пришёл в нужное время, когда Gene был недоступен из-за проблем с расписанием, а у Dave'a было много свободного времени. Так что время совпало. Я знаю, что Dave — занятой человек, поэтому у него есть и другие проекты, и это не TESTAMENT. Так что я представляю, что будет... Мы не можем всё это контролировать. Но было очень весело в прошедших турах. Он добавил свои "ломбардизмы" в старые песни TESTAMENT. Так что всё было очень круто!»




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