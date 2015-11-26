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Testament

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14 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — за ковид-паспорта

12 мар 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT планирует работу над новой музыкой

11 мар 2021 : 		 TESTAMENT могут что-то записать

9 мар 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT и ANTHRAX исполняют STEVIE NICKS

29 дек 2020 : 		 ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT

22 дек 2020 : 		 Готовим с гитаристом TESTAMENT

11 дек 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, что хорошего случилось с группой

30 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»

2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

29 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе

26 авг 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT скучает

4 авг 2020 : 		 TESTAMENT «готовят что-то интересное»

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от TESTAMENT

6 июл 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина

29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок

1 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»

29 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о том, почему между альбомами прошло четыре года

25 май 2020 : 		 TESTAMENT думают о виртуальном концерте

18 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Я не верю в шоу голограмм»

17 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Carroll должен был сказать, что у него COVID-19! Редиска!»

12 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мир оказался не готов к пандемии»

8 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о мире после пандемии

26 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Заменить SLAYER? Это вряд ли»

23 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

21 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мы не были готовы к COVID-19»

16 апр 2020 : 		 CHUCK BILLY: «На "The Gathering" TESTAMENT нашли себя»
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|||| сегодня

Гитарист TESTAMENT — за ковид-паспорта



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В рамках недавнего интервью с Make Weird Music гитарист TESTAMENT Alex Skolnick ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что владельцы клубов или площадок будут проводить концерты только для тех, у кого есть вакцина:

«Да, я думаю, что так мы и должны сделать. Ну и ограниченный вход, без сомнения.

Чтобы поехать в определённые страны, нам нужно сделать прививку от жёлтой лихорадки, и мы носим с собой эту карточку, выпущенную Всемирной организацией здравоохранения, которая является доказательством вакцинации. Какая разница? Мы делаем это годами. Почему тут должно быть иначе? Мы не хотим рисковать, чтобы кто-то ещё заболел. Тогда почему здесь должна быть проблема? А потом люди жалуются на вакцину: "Я не знаю, что в ней. Я подозреваю..." Ну вы подозреваете вакцину от полиомиелита? Потому что я думаю, что все это понимают. Я не думаю, что вы покинете больницу, не получив определённые прививки.

Я просто поражён, насколько люди не понимают этого. Есть корь, свинка, полиомиелит... Есть вакцины, которые мы делаем годами, и именно поэтому мы не болеем корью или свинкой, и по этой причине нет полиомиелита — потому что мы получили эти вакцины. И те же медицинские и научные сообщества, которые стоят за этими вакцинами, стоят и за новыми вакцинами.

Если честно, то терпения по отношению к подобным людям у меня практически не осталось».

TESTAMENT








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

НELLECTOR


14 апр 2021, 16:16		Школьник абсолютно прав.

СтаканМарьиванны


14 апр 2021, 16:34		Вот пусть сам на свои концерты и ходит с желтым паспортом шкальника.


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