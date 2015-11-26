сегодня



Гитарист TESTAMENT — за ковид-паспорта



В рамках недавнего интервью с Make Weird Music гитарист TESTAMENT Alex Skolnick ответил на вопрос о том, как он относится к тому, что владельцы клубов или площадок будут проводить концерты только для тех, у кого есть вакцина:



«Да, я думаю, что так мы и должны сделать. Ну и ограниченный вход, без сомнения.



Чтобы поехать в определённые страны, нам нужно сделать прививку от жёлтой лихорадки, и мы носим с собой эту карточку, выпущенную Всемирной организацией здравоохранения, которая является доказательством вакцинации. Какая разница? Мы делаем это годами. Почему тут должно быть иначе? Мы не хотим рисковать, чтобы кто-то ещё заболел. Тогда почему здесь должна быть проблема? А потом люди жалуются на вакцину: "Я не знаю, что в ней. Я подозреваю..." Ну вы подозреваете вакцину от полиомиелита? Потому что я думаю, что все это понимают. Я не думаю, что вы покинете больницу, не получив определённые прививки.



Я просто поражён, насколько люди не понимают этого. Есть корь, свинка, полиомиелит... Есть вакцины, которые мы делаем годами, и именно поэтому мы не болеем корью или свинкой, и по этой причине нет полиомиелита — потому что мы получили эти вакцины. И те же медицинские и научные сообщества, которые стоят за этими вакцинами, стоят и за новыми вакцинами.



Если честно, то терпения по отношению к подобным людям у меня практически не осталось».







</div>











+3 -2



( 2 ) просмотров: 371

