Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
*JASON NEWSTED — о возрождении проекта NEWSTED 13
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
*Новая песня FOO FIGHTERS 12
*Вокалист TOOL прикинулся драг-квин 10
*DAVID COVERDALE объяснил, почему сделал обрезание 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*PARADISE LOST перезапишут "Icon" 42
*Лидер JETHRO TULL назвал названия MOTÖRHEAD и MÖTL... 19
*Новая песня IMMORTAL 16
*Бывший из FEAR FACTORY обещает много FEAR FACTORY 16
*Барабанщик METALLICA: «Мы никогда не чувствовали обязательст... 14
[= ||| все новости группы



*

Testament

*



29 май 2023 : 		 PHIL DEMMEL отыграл первое шоу с TESTAMENT

28 май 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT в формате квартета

25 май 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT пропустит гастроли в Европе

8 май 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Какой еще Lombardo? Это Chris!»

25 апр 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Хотим записать альбом до конца года»

17 апр 2023 : 		 TESTAMENT нашли нового барабанщика

16 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT

14 апр 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «С Dave'ом здорово!»

13 апр 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В плане стриминга нам есть куда расти»

19 окт 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — о сольном альбоме

5 окт 2022 : 		 TESTAMENT готовят балладу

3 окт 2022 : 		 TESTAMENT работают над эпиком

28 сен 2022 : 		 Фронтмен TESTAMENT — о работе с Дэйвом Ломбардо: «Просто потрясающе»

24 сен 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — об участии басиста в записи нового альбома MEGADETH

21 сен 2022 : 		 TESTAMENT хотят альбом в 2023

13 сен 2022 : 		 TESTAMENT отыграли первое шоу с барабанщиком SEVEN SPIRES

12 сен 2022 : 		 Новое видео TESTAMENT

18 авг 2022 : 		 Видео полного выступления TESTAMENT

8 июл 2022 : 		 Новое видео TESTAMENT

14 июн 2022 : 		 GENE HOGLAN рад, что DAVE LOMBARDO вернулся в TESTAMENT

12 май 2022 : 		 Вокалист EXODUS присоединился на сцене к TESTAMENT

29 апр 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT: «DAVE LOMBARDO добавил низов»

21 апр 2022 : 		 Видео полного выступления TESTAMENT

15 апр 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT хочет больше мелодий на сольном альбоме

13 апр 2022 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

11 апр 2022 : 		 Гитарист TESTAMENT готовит риффы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

PHIL DEMMEL отыграл первое шоу с TESTAMENT



zoom
Бывший гитарист MACHINE HEAD и нынешний участник VIO-LENCE Phil Demmel отыграл первое шоу с TESTAMENT 27 мая на Rock Hard Festival — видео доступно ниже.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 268

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом