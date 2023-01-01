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Testament

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Гитарист TESTAMENT: «Мы близки к середине»



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Alex Skolnick в интервью на Copenhellfestival рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:

«Есть несколько песен, несколько идей. Мы ещё не дошли до вокала, но я бы сказал, что готова почти половина альбома — в этой половине есть музыка, которая практически готова к вокалу. Нам ещё нужно написать вторую половину, а затем приступить к самому процессу. Но всё идёт как по маслу. Мы не будем торопиться. Для этого всегда нужно время».

Относительно того, когда фанатам стоит ждать новую пластинку, он ответил:

«После этого тура у нас не так много концертов до сентября. Мы собираемся поехать в Азию, где мы не были уже очень давно. А потом, в промежутке между концертами, мы попытаемся завершить сочинение, по крайней мере, в том, что касается музыки. И тогда, я полагаю, в начале следующего года мы сможем отправиться в студию, записать альбом и выпустить его в свет».




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