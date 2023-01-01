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Барабанщик TESTAMENT: «Планирую подзадержаться»



Chris Dovas в интервью The Meista - Brews & Tunes рассказал о том, как попал в TESTAMENT:



«Некоторое время назад я отправил [TESTAMENT] несколько видео. Затем мне позвонил Eric [Peterson, гитарист TESTAMENT], потому что у Dave'а [Lombardo] было несколько выступлений с MISFITS. И я заменил его на полторы-две недели в сентябре 2022 года в туре "The Bay Strikes Back". А потом у Dave'а начались проблемы с расписанием, как вы видели из заявления Dave'а, и я получил повторный звонок, что было очень приятно. Тогда Eric сказал: "Ты уже знаешь все песни. Сможешь ли ты участвовать в турне?" Так и получилось. И теперь я здесь, чтобы остаться, и это очень классно. Для меня тоже большая честь быть частью этой группы, потому что я вырос, слушая TESTAMENT... Если бы вы сказали мне в средней школе, что я буду заниматься этим сейчас, я бы не поверил. Но для меня это большая честь, и я очень рад быть частью коллектива».







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