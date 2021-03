сегодня



TESTAMENT могут что-то записать



В рамках недавнего интервью с Rocking With Jam Man вокалист TESTAMENT Chuck Billy ответил на вопрос о том, работала ли группа над чем-то новым во время пандемии:



«Нет, но Eric что-то написал. Я пока ничего не слышал. Но всё всегда начинается с Eric'a, так что подождём. Он должен быть в правильном настроении. И находясь взаперти дома, как я думаю, он вовсю джемует и что-то сочиняет. Так что я полагаю, что может быть как минимум несколько новых песен. И в этом есть смысл — если мы напишем несколько новых тем, то можем переиздать последний альбом с ними. Мы уже обсуждали вариант создания песни "Titans Of Creation", потому что такой песни на альбоме нет. Так что, может, мы и запишем "Titans Of Creation" и перевыпустим пластинку. Это больше маркетинговая тема. Но вполне реальное развитие событий».



Он также ответил на вопрос о том, ощущает ли какие-то последствия перенесённого COVID-19:



«Я не был в турах, так что я не знаю насчёт вокала, но я определённо ощущаю ухудшение дыхания и потоков воздуха. Есть кое-какие пост-эффекты — сухая кожа и небольшое кряхтение от кашля. Но в остальном всё хорошо. Вот как-то так».













