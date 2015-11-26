22 ноя 2018



Вокалист TESTAMENT понимает, почему некоторые рокеры пользуются подложками



Вокалист TESTAMENT Chuck Billy в недавнем разговоре c "The Cassius Morris Show" сказал, что понимает, почему некоторые рокеры и металлисты пользуются услугами музыкантов за сценой или используют заранее записанные треки в ходе своих концертов.



В последние годы всё больше групп начинают использовать бэк-треки, триггеры ударных и другие разнообразные технологии, которые делают концерты более синтетическими, но и более однородными.



На вопрос, считает ли он, что чрезмерная зависимость от минусовки и дополнительные музыканты могут фатально мешать непосредственности и спонтанности концерта, Billy ответил:



«Думаю, что каждому своё, но мы были, к примеру, с HEAVEN & HELL, и там были клавишник и бэк-вокалист, но они были не на сцене, а чуть позади. Иногда он даже ставил оборудование вне сцены (смеётся). Но понимаете, это важная часть шоу, он добавляет этот элемент. И, может быть, они просто неизвестны для того, чтобы стоять на сцене. Так что у каждой группы есть свой подход. И гораздо больше людей экспериментируют с большим количеством сэмплов, или барабанщик берёт под контроль много вещей — они держат темп и запускают все эффекты, бэк-вокал и ритм-гитары с места барабанщика. Так что сейчас многое изменилось.



Я просто считаю, что всё зависит от того, какая группа, и что они чувствуют. Если они представлены в виде четвёрки, и [они] не хотят клавишника и саксофониста на фотографиях и на сцене, я могу это понять. Или, если ещё всё больше упростить, они просто не хотят видеть этих участников на сцене, и такой вариант я также понимаю».















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