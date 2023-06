Весь TESTAMENT на NUCLEAR BLAST

сегодня



Перед выступлением на Hellfest TESTAMENT заключили новое соглашение с NUCLEAR BLAST.



Chuck Billy сказал:



«После долгой истории создания музыки и совместной работы TESTAMENT с Nuclear Blast в 2008 году над альбомом "The Formation Of Damnation" и нынешним релизом "Titans Of Creation" мы перешли на новый уровень и вернули шесть наших альбомов у Atlantic Records и передали их Nuclear Blast для переиздания. Вместе с каталогом Atlantic TESTAMENT подпишут новый контракт на три альбома с Nuclear Blast по всему миру. Мы очень благодарны за сотрудничество с лучшим хэви-металлическим лейблом в мире, который будет распространять наследие TESTAMENT».



Eric Peterson продолжил:



«Мы подписали контракт с Nuclear Blast ещё в 2008 году, и с тех пор он идеально нам подходит. Кстати, наш старый каталог с Atlantic Records — "The Legacy", "The New Order", "Practice What You Preach", "Souls Of Black", "The Ritual" и "Low" — вернулся к нам, и мы считаем, что это отличный старт для того, чтобы Nuclear Blast снова выпустили эти альбомы с новыми не издававшимися обложками, фотографиями и т. п. Кроме того, мы подпишем с ними новый контракт на три альбома! Так что будущее металла выглядит очень светлым! Ура!»



Томми Джонс, менеджер американского отделения Nuclear Blast, добавил:



«Одной из моих любимых гитар в детстве была моя тёмно-красная Ibanez Saber (540S) с чародейским грифом. Я купил эту гитару, чтобы звучать как Alex Skolnick, который играл на гитаре этой модели и цвета в те времена. И вот, спустя столько лет, я подписываю контракт Nuclear Blast на альбомы TESTAMENT "The New Order", "Practice What You Preach" и "Souls Of Black", которые оказали на меня влияние, а также на новые альбомы TESTAMENT — это для меня завершение полноценного цикла. Воистину, это момент из разряда "если бы 15-летний я мог это увидеть". Пришло время продолжить "The Legacy" с Nuclear Blast!»









