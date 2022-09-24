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*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 16
*ANDY LA ROCQUE: «KING DIAMOND точно работает над альбомом!» 12
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Testament

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Вокалист TESTAMENT — об участии басиста в записи нового альбома MEGADETH



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Chuck Billy в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, боялись ли они, что могут потерять басиста, который мог уйти в MEGADETH:

«Ну конечно. Мы всегда беспокоимся о том, что... У нас было так много изменений в составе, что нас это не пугает. Но Steve — важная часть группы, он стал отличным дополнением, когда вернулся. И мы через многое прошли вместе лично. Поэтому, конечно, у него появилась возможность сыграть на альбоме, и я уверен, что его приглашали в группу. Я рад, что он принял решение остаться с нами.

Я думаю, что его намерения всегда были такими: "Я отправлюсь записывать альбом", потому Steve часто это делает — он играет на альбомах многих людей. Так что сначала мы восприняли это именно так. И я подумал: "Это его работа. Давай, Steve. Только не уходи". [Смеётся]. И я уверен, что они попросили его присоединиться к группе. И он решил: "Я уже довольно давно со своими братьями. Я останусь с ними"».




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24 сен 2022
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Tyson81
Рад за них!

просмотров: 102

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