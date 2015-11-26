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Testament

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|||| 3 июл 2021

Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам использовать оборудование на разогреве JUDAS PRIEST»



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В рамках программы Robb'a Flynn'a вокалист TESTAMENT Chuck Billy поделился воспоминанием о том, как для группы прошёл первый стадионный тур по США в 1990 году, когда они играли на разогреве у JUDAS PRIEST и MEGADETH:

«Для тура PRIEST мы решили, что потратим немного времени на продакшн. Мы купили большую, шикарную барабанную установку Voelker Rack. Мы купили два новых барабана, полный бэклайн и всё такое. Выглядело неплохо. И вот мы приезжаем на первое шоу, и Dave Mustaine видит, что мы её установили, и говорит, что мы не можем её использовать. Так что на первой неделе тура у нас возникли небольшие проблемы.

Я был зол, потому что мы только что потратили все деньги, а это были времена, когда задники рисовали вручную — эти задники стоили 15, 20 тысяч, они тогда были недешёвыми. Так что мы сказали: "Мы выходим, чтобы о нас узнали. PRIEST выступают на аренах, мужик. Мы выходим". Но Dave набросился на нас и сказал, что мы не можем использовать все наши вещи. Так что первую неделю мы играли, поджав хвост под себя. И все ребята из нашей группы сказали: "Chuck, ты, кажется, дружишь с [вокалистом JUDAS PRIEST] Rob'ом [Halford'ом]. Иди и скажи ему". Он постоянно говорит : "Если вам что-то нужно, просто спросите". Иди к нему". Мне это порядком надоело, и я ответил: "Да... Вот возьму и схожу!" И я пошёл к нему. Это было примерно через три или четыре дня после начала тура. Я зашёл в гримерку [PRIEST] и говорю: "Привет, Rob. У тебя есть минутка? Мне нужно с тобой поговорить. Я не знаю точно, с кем об этом поговорить, но я обращусь к тебе. И если это решение ваших ребят, эй, я не против, я решил просто поднять этот вопрос. Мы купили все эти вещи для этого тура, чтобы устроить хорошее шоу, а парень из MEGADETH сказал, что мы не можем играть, потому что, мол, вы, ребята, не позволите нам их использовать". А он такой: "Что? Кто это сказал?" Он тут же пошёл, позвал своего тур-менеджера и сказал: "Иди сюда". И спрашивает у него: "Ты что-нибудь об этом знаешь? Они не разрешают TESTAMENT использовать своё оборудование". [Тур-менеджер] ответил: "Нет". И тогда Rob сказал: "Проследи, чтобы сегодня вечером они доставили туда это чёртово оборудование". Так что у нас было полноценное шоу. И кто пришёл на сцену посмотреть на шоу? А вот и мистер Mustaine. Мистер Mustaine стоит там, просто в бешенстве и смотрит на нас. Мы переглянулись и такие: "О, да. Да-да, Dave'ушка". Мы поставили его на место. Вот так и начался тот тур.

Это был наш первый выход на стадионах: "О, чувак. Может быть, у нас получится. Мы сделаем это". И то, что нас в первый раз остановили, нас не устроило».

По словам Chuck'a, это был «замечательный» опыт гастролей с PRIEST:

«Они всегда заходили в гримерку, каждый день, и спрашивали: "Как дела, ребята? Всё ли у вас хорошо? Вам что-нибудь нужно?" А мы просто стеснялись спросить. Мы обнаружили, что они на самом деле такие, какие есть. Они сделали шаг навстречу и сделали для нас то, о чём мы попросили — у нас было полноценное шоу до конца тура, чувак, и [полноценный] звук!»

CHUCK BILLY: How DAVE MUSTAINE Tried To Block TESTAMENT From Using Full Gear On JUDAS PRIEST Tour





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КомментарииСкрыть/показать 8 )

nabastak_


3 июл 2021, 20:56		"проследи чтобы рыжего сегодня вечером доставили мне в гримерку"

Rutger


3 июл 2021, 21:05		На свете нет ничего, в чем не был бы виноват Putin, Mustaine, ну или на худой конец Axl Rose.

resurgamresponses


3 июл 2021, 21:23		так все терки были изза куска холста на котором был логотип тестамент?
или мастейн запретил им на ударке башить?
нехорошо
все так делают, гнобят саппорт по мере сил и при этом говорят иногда про дружбу групп и прочее

RomV


3 июл 2021, 22:24		Ну это как-то гадко, запретить использовать ударную установку. Или что она была круче, чем у меги, и Мастейна заело? Ну тогда это вообще подло!

overgrin


3 июл 2021, 22:29		Да нее...такое встречается у групп,когда скажем есть Хэдлайнер и ещё одна группка ( типа По Важней ,чем остальные группы) когда 3,4,5 составов играют.
Кто такой Мастейн в 90-м??? Ни одной записи нормальной......
У Testament ВСЕ 4 альбома на голову Выше на это время были его дрисни.
(ну да Марти классно заиграл в 90 м) ,но все равно это не ...........рано было душить разогрев. Странно ,что ему вообще Чак не "насовал" в торец просто.......

Orthodox


3 июл 2021, 22:54		В России постоянно ударники не дают другим барабанщикам свою кухню на расхреначивание на концерте... А тут святой Запад... Куда воевать?

gravitgroove


3 июл 2021, 23:41		У людей с зависимостью вообще с хаpактеpoм плохо, так что не удивительно, что Мастейн вел себя как стеpвочка-оппозиционеpка, пpичем завуалиpoванно толкающая за коммунизм и pавенство (будьте как все и без собственности на пpoизводство). Абсолютно абсуpдная личность.

hansi_hrb


4 июл 2021, 00:21		ну и пидарюга


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