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Testament

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Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе



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В свежем интервью журналу Guitar World гитарист TESTAMENT Eric Peterson рассказал, что самый мрачный период в карьере группы, вероятно, пришёлся на время выхода альбома "The Ritual" в 1992 году:

«Я помню, как в Atlantic Records нам сказали, что мы продали всего 250 тысяч экземпляров пластинки за тот год. Сейчас это было бы чудесно (смеётся), а тогда мы расстроились.

Примерно в то же время мы лишились нашего менеджмента. Alex (Skolnick, гитарист) объявил что едет в свой последний тур с группой, ушёл также Lou (Clemente, барабанщик). Всё вокруг рушилось, но мы были полны надежд.

Поэтому мы кое-что поменяли в нашем подходе к ведению дел и сформировали новую фирму звукозаписи. Но как только стало казаться, что всё снова под контролем, заболел Chuck (Billy, вокалист; в 2001 году у Billy было обнаружено злокачественное заболевание, известное как сперматоцитома половых клеток).

Но даже после всех этих событий мы двигались вперёд, мы снова утяжелились и, думаю, то был старт нового TESTAMENT. Мы выработали новый звук с более выраженным блэк- и дэт-металлическим влиянием, хотя продолжали оставаться преимущественно трэш-металл-группой. Мы не пытались соблюдать политкорректность в текстах песен и всё такое, — ну правда, мы же выпустили диск под названием «Demonic» (смеётся).

К тому моменту мы сменили пару различных гитаристов, кучу барабанщиков, испытывали проблемы с нашим басистом Greg’ом Christian’ом, который играл в коллективе с самого основания. У нас не было уверенности, что делать дальше. В конце концов мы записали пластинку "First Strike Still Deadly", состоявшую из переработанных версий старых песен.

Когда я вспоминаю прошлое и переслушиваю "The Legacy" (1987) или "New World Order" (1988), я не в восторге от продакшна, но эти песни звучат современно, на концертах они идут отлично. Именно к этому мы стремились при создании "First Strike Still Deadly"».

ERIC PETERSON Reflects On TESTAMENT



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