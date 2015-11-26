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Testament

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6 июл 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина

29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок

1 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»

29 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о том, почему между альбомами прошло четыре года

25 май 2020 : 		 TESTAMENT думают о виртуальном концерте

18 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Я не верю в шоу голограмм»

17 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Carroll должен был сказать, что у него COVID-19! Редиска!»

12 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мир оказался не готов к пандемии»

8 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о мире после пандемии

26 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Заменить SLAYER? Это вряд ли»

23 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

21 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мы не были готовы к COVID-19»

16 апр 2020 : 		 CHUCK BILLY: «На "The Gathering" TESTAMENT нашли себя»

8 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «COVID-19 сильно поменяет туровую деятельность»

3 апр 2020 : 		 Новое видео TESTAMENT

3 апр 2020 : 		 У басиста TESTAMENT коронавирус

31 мар 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

28 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о своем диагнозе

26 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Люди больше не качают альбомами»

23 мар 2020 : 		 У вокалиста TESTAMENT коронавирус

11 мар 2020 : 		 Аншлаговый концерт TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL в Ганновере отменен

10 мар 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует администрацию Трампа за коронавирус

8 мар 2020 : 		 TESTAMENT исполнили новую песню

6 мар 2020 : 		 Новая песня TESTAMENT

28 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

18 фев 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT
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Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина



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В новом интервью для подкаста "Thunder Underground" гитарист TESTAMENT Alex Skolnick ответил на вопрос о том, есть ли у него какие-нибудь комментарии по поводу выступлений вживую на фоне пандемии коронавируса, или же он будет «готов, когда придёт время»:

«Я буду готов, когда это будет безопасно, когда появится вакцина, и когда мы можем подойти к этому со всей долей ответственности.

Я пребываю в шоке от людей, которые кричат, что надо всё открывать и "возвращаться к нормальной жизни", и от тех, которые не хотят носить маску. Вы видите, как скорость инфицирования людей растёт бешеными темпами. И это шокирует. Я не хочу с этим связываться. Я не хочу заболеть. Я не хочу, чтобы кто-то ещё заболел.

У нас бывали пандемии и раньше — не в наше время, но они случаются раз в сто лет или около того, а потом проходят. Так что в какой-то момент мы пройдём через это. И как только мы точно пройдём этот момент, я буду более чем готов вернуться к живой музыке. Но не раньше».

В прошлом месяце Skolnick раскритиковал людей, которые политизируют ношение масок, назвав это «самой глупой вещью», которую он когда-либо слышал. Он сказал:

«Ты собираешься ношение масок перевести в политическую плоскость? Наденешь маску, будешь ходить в рестораны и дышать на всех, называя это политикой? Должен сказать, что это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал со времён "Фридом фрайз" (он имеет в виду "патриотическую акцию" начала 2000-х годов — отказ есть картошку фри в знак протеста против Франции, которая не хотела вести войну в Ираке вместе с США)».

Skolnick живёт в Парк Слоуп, Бруклин, штат Нью-Йорк, в одном из наиболее пострадавших районов от пандемии коронавируса.

TESTAMENT





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