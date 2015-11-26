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Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина



В новом интервью для подкаста "Thunder Underground" гитарист TESTAMENT Alex Skolnick ответил на вопрос о том, есть ли у него какие-нибудь комментарии по поводу выступлений вживую на фоне пандемии коронавируса, или же он будет «готов, когда придёт время»:



«Я буду готов, когда это будет безопасно, когда появится вакцина, и когда мы можем подойти к этому со всей долей ответственности.



Я пребываю в шоке от людей, которые кричат, что надо всё открывать и "возвращаться к нормальной жизни", и от тех, которые не хотят носить маску. Вы видите, как скорость инфицирования людей растёт бешеными темпами. И это шокирует. Я не хочу с этим связываться. Я не хочу заболеть. Я не хочу, чтобы кто-то ещё заболел.



У нас бывали пандемии и раньше — не в наше время, но они случаются раз в сто лет или около того, а потом проходят. Так что в какой-то момент мы пройдём через это. И как только мы точно пройдём этот момент, я буду более чем готов вернуться к живой музыке. Но не раньше».



В прошлом месяце Skolnick раскритиковал людей, которые политизируют ношение масок, назвав это «самой глупой вещью», которую он когда-либо слышал. Он сказал:



«Ты собираешься ношение масок перевести в политическую плоскость? Наденешь маску, будешь ходить в рестораны и дышать на всех, называя это политикой? Должен сказать, что это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал со времён "Фридом фрайз" (он имеет в виду "патриотическую акцию" начала 2000-х годов — отказ есть картошку фри в знак протеста против Франции, которая не хотела вести войну в Ираке вместе с США)».



Skolnick живёт в Парк Слоуп, Бруклин, штат Нью-Йорк, в одном из наиболее пострадавших районов от пандемии коронавируса.













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