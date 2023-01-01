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*Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли др... 30
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 27
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 22
*ROBERT TRUJILLO: «METALLICA — это семья» 15
*Гитарист METALLICA: «Я был очень шаловлив!» 14
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Testament

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8 май 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Какой еще Lombardo? Это Chris!»

25 апр 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Хотим записать альбом до конца года»

17 апр 2023 : 		 TESTAMENT нашли нового барабанщика

16 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT

14 апр 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «С Dave'ом здорово!»

13 апр 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В плане стриминга нам есть куда расти»

19 окт 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — о сольном альбоме

5 окт 2022 : 		 TESTAMENT готовят балладу

3 окт 2022 : 		 TESTAMENT работают над эпиком

28 сен 2022 : 		 Фронтмен TESTAMENT — о работе с Дэйвом Ломбардо: «Просто потрясающе»

24 сен 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — об участии басиста в записи нового альбома MEGADETH

21 сен 2022 : 		 TESTAMENT хотят альбом в 2023

13 сен 2022 : 		 TESTAMENT отыграли первое шоу с барабанщиком SEVEN SPIRES

12 сен 2022 : 		 Новое видео TESTAMENT

18 авг 2022 : 		 Видео полного выступления TESTAMENT

8 июл 2022 : 		 Новое видео TESTAMENT

14 июн 2022 : 		 GENE HOGLAN рад, что DAVE LOMBARDO вернулся в TESTAMENT

12 май 2022 : 		 Вокалист EXODUS присоединился на сцене к TESTAMENT

29 апр 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT: «DAVE LOMBARDO добавил низов»

21 апр 2022 : 		 Видео полного выступления TESTAMENT

15 апр 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT хочет больше мелодий на сольном альбоме

13 апр 2022 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

11 апр 2022 : 		 Гитарист TESTAMENT готовит риффы

31 мар 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — о сольном альбоме: «Я хочу, чтобы мне бросили вызов»

28 мар 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT рад, что его не взяли в SEPULTURA

22 мар 2022 : 		 Будет ли LOMBARDO сочинять с TESTAMENT?
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|||| сегодня

Вокалист TESTAMENT: «Какой еще Lombardo? Это Chris!»



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Вокалист TESTAMENT на концерте в Колумбии представил нового барабанщика:

«Встаньте и преклонитесь. Поприветствуйте мистера Chris Dovas. Какой такой Lombardo? Да. Это же сам Chris Dovas. Не путайте!»




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