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Вокалист TESTAMENT: «Какой еще Lombardo? Это Chris!»



Вокалист TESTAMENT на концерте в Колумбии представил нового барабанщика:



«Встаньте и преклонитесь. Поприветствуйте мистера Chris Dovas. Какой такой Lombardo? Да. Это же сам Chris Dovas. Не путайте!»







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