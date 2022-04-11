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Testament

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Гитарист TESTAMENT готовит риффы



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Chuck Billy в рамках недавней беседы ответил на вопрос, есть ли какие-нибудь подвижки относительно нового материала:

«На самом деле Eric [Peterson, гитарист TESTAMENT] во время COVID'а накапливал риффы, так что новый альбом TESTAMENT появится в недалёком будущем. Тем более, что вернулся Dave [Lombardo, барабаны]. Когда мы сочиняли с ним "The Gathering" [1999], он и Eric просто джемовали. Eric обычно прорабатывал барабаны на драм-машине, а затем отдавал их барабанщику, чтобы тот интерпретировал их по-своему и вносил свою лепту, а когда мы писали альбом с Dave'ом, он говорил: "Просто играй, чувак. Просто джемуй". Так что Eric сосредоточился на риффах и игре, и они создали несколько очень классных песен. Так что я надеюсь, что Dave и на этот раз поступит так же: Eric просто начнёт импровизировать, а Dave станет творить вместе с ним».

Когда ведущий попросил уточнить, находятся ли уже в работе несколько новых песен TESTAMENT, Chuck ответил:

«Пока нет, но у Eric'а есть риффы — у него уже всё готово. И я уверен, что когда мы отправимся в путь, у нас будут саундчеки; тогда Eric предложит рифф и посмотрит, что с ним сделает Dave. На саундчеке он просто начнёт что-то играть, и, возможно, из этого что-то получится. Или мы подумаем: "О, это хорошо. Давайте запишем это по-быстрому"».

TESTAMENT





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11 апр 2022
Z
Zoran9999
А шо плотют то нормально?! Не стал с юристами обнюхивать куда деньги идут??))))))
11 апр 2022
f
father
Zoran9999, вопрос в тему! Ведь у них один бывший тоже разнюхивал бухгалтерские схемы:)
11 апр 2022
C
CosmicBear
Подождите, парни :) Mr. Ломбардиньо только начинает втягиваться в процесс. 




















просмотров: 623





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