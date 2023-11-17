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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 47
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
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Testament

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17 ноя 2023 : 		 TESTAMENT обещают что-то новое

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13 апр 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В плане стриминга нам есть куда расти»

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|||| 17 ноя 2023

TESTAMENT обещают что-то новое



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Eric Peterson опубликовал следующее сообщение:

«Закончилась напряженная неделя, сразу после азиатского тура мы с Chris Dovas'ом заперлись в #dragonlair и набросали 4 новые сокрушительные идеи песен и сокрушительные #риффы! Супер-трэшевые барабаны... так здорово! Скоро будут новые записи!»






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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17 ноя 2023
IJzerklompje
Теста много не бывает. Стоит послушать будет.
Like!1
18 ноя 2023
T
Termofucker
IJzerklompje, ставь себе Тестостерон,огромный будешь ты как слон!
Like!1
18 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
Termofucker, у нас был вариант этой поговорки с частью про оротат калия)

просмотров: 1382

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