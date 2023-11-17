17 ноя 2023



TESTAMENT обещают что-то новое



Eric Peterson опубликовал следующее сообщение:



«Закончилась напряженная неделя, сразу после азиатского тура мы с Chris Dovas'ом заперлись в #dragonlair и набросали 4 новые сокрушительные идеи песен и сокрушительные #риффы! Супер-трэшевые барабаны... так здорово! Скоро будут новые записи!»











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