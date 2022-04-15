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Testament

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|||| 15 апр 2022

Вокалист TESTAMENT хочет больше мелодий на сольном альбоме



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В новом интервью Шону Рэтчу из Laughingmonkeymusic вокалист TESTAMENT Chuck Billy рассказал о ходе сессий по сочинению песен для своего предстоящего первого в истории сольного альбома:

«Я набрал гитаристов и сказал им: "Просто сочините мне песню. Но не пишите песню в стиле TESTAMENT и трэш. Я хочу написать что-то отличное от этого. Напишите мне что-нибудь либо блюзовое, либо по-настоящему тяжёлое, больше рока". Я вырос в эпоху любви к THIN LIZZY, UFO и подобным группам, так что напишите несколько крутых риффов в стиле THIN LIZZY". Но я хотел, чтобы это был альбом, где всё было бы по-настоящему, просто, сухо — никаких семплированных ударных и триггеров. Просто сочините рок, как на старых пластинках, которые были раньше, — которые включаешь, и они хорошо звучат. Я хочу, чтобы кто-то включил пластинку и сказал: "О, это Chuck?" А потом стал слушать. Вот к чему я стремлюсь».

Рассказывая о том, насколько может отличаться его вокал на сольном альбоме от музыки, которую он сочинил и записал в составе TESTAMENT, Chuck сказал:

«Спид-металл и трэш-металл основаны на каденции —- это время и ритм песни —- поэтому я научился петь в каденции, в то время как в других рок-песнях есть больше мелодии или, может быть, больше смены нот в игре на гитаре, где я могу исполнять различные мелодии и тому подобное. Думаю, мне нужен вызов и нечто, чем я действительно буду гордиться.

Альбом непременно выйдет. Я просто думал, что во время COVID у меня будет больше времени для работы над ним... Но в жизни всё время не хватает времени, и я недостаточно сосредоточился на этом. Но ко мне обращается многие люди, которые говорят: "Я бы хотел написать песню". А я отвечаю: "Напиши её и просто отправь мне. А дальше мы сами разберёмся"».

TESTAMENT





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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15 апр 2022
f
father
С одной стороны, странный сольный альбом, где Чак просто вокалист. С другой, Фишер так сделал сольник, и норм, а Оззи вообще всю карьеру по такому сценарию двигается:)
Короче в любом случае надо будет послушать
15 апр 2022
g
graillyc
Будем ждать, однозначно
16 апр 2022
Maximus_Falcon
Поглядим-с) 




















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