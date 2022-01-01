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Testament

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Фронтмен TESTAMENT — о работе с Дэйвом Ломбардо: «Просто потрясающе»



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Фронтмен TESTAMENT Chuck Billy рассказал радиостанции WSOU 89.5 FM о том, каково это — снова играть с Dave'ом Lombardo после того, как барабанщик вновь присоединился к группе в начале этого года. Бывший участник SLAYER был приглашённым барабанщиком на студийном альбоме TESTAMENT 1999 года "The Gathering", на котором группа впервые работала с начинающим британским продюсером/инженером Andy Sneap'ом. Chuck сказал:

«Просто потрясающе. Это как снова вернуться в прошлое, потому что у нас общая история. И когда мы гастролировали с "The Gathering", у нас было не так много концертов, — они были прерваны из-за моей болезни и всего остального, так что когда мы снова собрались, мы словно сказали друг другу: "Это правильное ощущение. Чувствуется, что так и должно быть. Мы все ощущаем себя семьёй". И не потребовалось много концертов, чтобы понять: "Всё хорошо. Мы отлично проводим время". И Dave только что присоединился к нам — вчера было его первое шоу во второй части [тура "The Bay Strikes Bay"], потому что он пропустил первые восемь шоу или около того — шесть или восемь — потому что у него было несколько концертов с MISFITS. И вчера, когда он приехал, он сказал, что немного нервничал, потому что он сразу вливается в тур — без репетиций — и он сказал: "Как только я услышал эту вступительную запись, я как будто вернулся туда, где я был. Это словно искривление времени. Я чувствовал себя прекрасно. Я был уверен в себе, знал песни". Мы закончили первое шоу в Сент-Пите. Это было отличное выступление. В гримёрке мы были воодушевлены. Он сказал: "Знаете что? Я не знаю, на чём я споткнулся. Я знаю эти песни. Чувствую себя отлично. Первая песня сыграна. Вперёд, ребята". Так что это было здорово».

Что касается того, каково было играть песни из последнего альбома TESTAMENT "Titans Of Creation" спустя более двух лет после его выхода, Чак сказал:

«Это совершенно другое дело, потому что мы записывали альбом с [бывшим барабанщиком] Gene'ом [Hoglan'ом], а Gene играл на концертах, когда альбом только вышел. Мы смогли сыграть, кажется, только две песни, прежде чем началась пандемия. А с Dave'ом мы добавили ещё две песни из альбома. Dave привнёс свой стиль. Он и Gene — два разных музыканта, а ещё у них разные тональности барабанов. Dave любит естественный, мощный звук барабанов, а у Gene'a больше триггерных звуков, и это более плотный звук. Так что это два разных стиля. Я думаю, они оба великолепны. Сейчас звучание более расслабленное, но ощущения совсем другие. Он добавляет другое измерение в песню, другую передачу. Потому что мы привыкли к тому, как они песни были сочинены и записаны, и Джин сыграл их, а теперь Dave добавляет свою фишку. Так что это было круто».

На вопрос о том, потребовалось ли какое-то время, чтобы привыкнуть снова играть с Dave'ом после того, как так долго делил сцену с Gene'ом, Chuck ответил:

«Конечно, понадобилось, потому что мы сразу вошли в роль Особенно это актуально для звукооператора. Мы пользуемся услугами одного и того же звукача уже много лет, и у него есть определённая техника и стиль микширования. И когда Дэйв пришёл, он сказал: "Нет. Я не использую триггеры. И я настраиваю свои барабаны гораздо глубже. Я хочу сырой, настоящий звук барабанов". Поэтому поначалу ему было сложно найти хорошее сочетание, чтобы мы звучали как TESTAMENT. И это заняло некоторое время. Я думаю, что теперь у него это получилось. И всё звучит мощно, потому что барабаны настоящие и грандиозные, а у Gene'a , как я уже говорил, были триггеры, так что всё было намного плотнее. Благодаря этому песни стали ещё тяжелее, я думаю».




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