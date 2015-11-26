21 янв 2022



TESTAMENT расстались с ударником



TESTAMENT расстались с барабанщиком Gene'ом Hoglan'ом.



«Всем поклонникам TESTAMENT по всему миру,



Во-первых, мы очень благодарны за то, что на протяжении десяти лет, нескольких альбомов и бесчисленных гастролей на нашем барабанном троне был именно Gene Hoglan. К сожалению, дополнительные гастроли и сольные начинания нашего брата Gene в 2022 году вступают в непреодолимое противоречие с датами TESTAMENT, перенесенными после двух лет потери времени из-за пандемии. Вместо того, чтобы TESTAMENT пришлось переносить предстоящие даты (в очередной раз) или Gene пришлось отменить свои собственные планы, мы решили полюбовно расстаться.



Мы понимаем, что это объявление вызовет некоторое разочарование, но будьте уверены: Между нами нет никакой драмы, только самые лучшие чувства. Сейчас, когда Gene начинает новую главу, мы от всего сердца благодарим его за то, что он принес самые мощные барабанные партии в TESTAMENT и хэви-метал. Мы не сомневаемся, что он будет продолжать играть так, как умеет только он. Gene Hoglan всегда будет членом нашей семьи, и мы просим всех вас присоединиться к нам и пожелать ему удачи в дальнейшем! Также будьте уверены, что мы продолжим работу над еще одним высококлассным дополнением к TESTAMENT и скоро сообщим об этом!



Мы увидим всех вас в туре очень скоро!»



Hoglan: «Это были замечательные десять лет, друзья, и теперь для меня пришло время уйти из легендарных TESTAMENT. Все просто сводится к тому, что графики могут быть сложными для таких востребованных парней, как я.



Я желаю Chuck'у, Eric'у, Alex'у и Stevie D'у максимальной удачи, так как они будут продолжать блистать, как всегда.



Я вступаю в новую захватывающую главу своей карьеры и перехожу в свободное плавание со всеми вытекающими отсюда последствиями.



Признаюсь честно, я взволнован. И я с огромным нетерпением жду всех новых возможностей, которые принесут ближайшие месяцы и годы, и я снова желаю моим друзьям и семье из TESTAMENT и их команде фантастического будущего и всего наилучшего в 22-м и последующих годах.



Спасибо вам, господа, за отличную возможность поработать вместе!»







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