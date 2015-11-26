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Testament

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21 янв 2022 : 		 TESTAMENT расстались с ударником

6 дек 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT намекнул, что группа работает над новым материалом

29 ноя 2021 : 		 TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL сыграли в Окленде

14 окт 2021 : 		 Вокалисты TESTAMENT и EXODUS о переносе тура

12 окт 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT работает над сольным альбомом

8 сен 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — об озвучивании мультфильма

27 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, почему они не ездили с METALLICA

23 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Нет вакцины — идите в маске на наши концерты»

3 июл 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам использовать оборудование на разогреве JUDAS PRIEST»

23 июн 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Задроты-гитаристы не по мне»

22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

14 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — за ковид-паспорта

12 мар 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT планирует работу над новой музыкой

11 мар 2021 : 		 TESTAMENT могут что-то записать

9 мар 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT и ANTHRAX исполняют STEVIE NICKS

29 дек 2020 : 		 ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT

22 дек 2020 : 		 Готовим с гитаристом TESTAMENT

11 дек 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, что хорошего случилось с группой

30 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»

2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

29 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе

26 авг 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT скучает

4 авг 2020 : 		 TESTAMENT «готовят что-то интересное»

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от TESTAMENT

6 июл 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина

29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок
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|||| 21 янв 2022

TESTAMENT расстались с ударником



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TESTAMENT расстались с барабанщиком Gene'ом Hoglan'ом.

«Всем поклонникам TESTAMENT по всему миру,

Во-первых, мы очень благодарны за то, что на протяжении десяти лет, нескольких альбомов и бесчисленных гастролей на нашем барабанном троне был именно Gene Hoglan. К сожалению, дополнительные гастроли и сольные начинания нашего брата Gene в 2022 году вступают в непреодолимое противоречие с датами TESTAMENT, перенесенными после двух лет потери времени из-за пандемии. Вместо того, чтобы TESTAMENT пришлось переносить предстоящие даты (в очередной раз) или Gene пришлось отменить свои собственные планы, мы решили полюбовно расстаться.

Мы понимаем, что это объявление вызовет некоторое разочарование, но будьте уверены: Между нами нет никакой драмы, только самые лучшие чувства. Сейчас, когда Gene начинает новую главу, мы от всего сердца благодарим его за то, что он принес самые мощные барабанные партии в TESTAMENT и хэви-метал. Мы не сомневаемся, что он будет продолжать играть так, как умеет только он. Gene Hoglan всегда будет членом нашей семьи, и мы просим всех вас присоединиться к нам и пожелать ему удачи в дальнейшем! Также будьте уверены, что мы продолжим работу над еще одним высококлассным дополнением к TESTAMENT и скоро сообщим об этом!

Мы увидим всех вас в туре очень скоро!»

Hoglan: «Это были замечательные десять лет, друзья, и теперь для меня пришло время уйти из легендарных TESTAMENT. Все просто сводится к тому, что графики могут быть сложными для таких востребованных парней, как я.

Я желаю Chuck'у, Eric'у, Alex'у и Stevie D'у максимальной удачи, так как они будут продолжать блистать, как всегда.

Я вступаю в новую захватывающую главу своей карьеры и перехожу в свободное плавание со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Признаюсь честно, я взволнован. И я с огромным нетерпением жду всех новых возможностей, которые принесут ближайшие месяцы и годы, и я снова желаю моим друзьям и семье из TESTAMENT и их команде фантастического будущего и всего наилучшего в 22-м и последующих годах.

Спасибо вам, господа, за отличную возможность поработать вместе!»

TESTAMENT Parts Ways With Longtime Drummer GENE HOGLAN



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КомментарииСкрыть/показать 6 )

rattle_snake


21 янв 2022, 23:02		кто заменит? пол бостаф?

father


21 янв 2022, 23:08		Так кто-нибудь из старой гвардии, Бостаф, Темпеста или Детти

Sw0Rn


21 янв 2022, 23:24		Блин, ничего не вечно!

xRReth


21 янв 2022, 23:31		Вот те раз

graillyc


21 янв 2022, 23:42		-> Stevie D'у
Апофеоз идиотии

По сабжу — а что, было бы прикольно, если бы Адлер к ним примкнул

гладиатор


22 янв 2022, 01:28		Лобарду берите. Выбор что надо.


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