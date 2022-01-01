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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 35
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Testament

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13 сен 2022 : 		 TESTAMENT отыграли первое шоу с барабанщиком SEVEN SPIRES

12 сен 2022 : 		 Новое видео TESTAMENT

18 авг 2022 : 		 Видео полного выступления TESTAMENT

8 июл 2022 : 		 Новое видео TESTAMENT

14 июн 2022 : 		 GENE HOGLAN рад, что DAVE LOMBARDO вернулся в TESTAMENT

12 май 2022 : 		 Вокалист EXODUS присоединился на сцене к TESTAMENT

29 апр 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT: «DAVE LOMBARDO добавил низов»

21 апр 2022 : 		 Видео полного выступления TESTAMENT

15 апр 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT хочет больше мелодий на сольном альбоме

13 апр 2022 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

11 апр 2022 : 		 Гитарист TESTAMENT готовит риффы

31 мар 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — о сольном альбоме: «Я хочу, чтобы мне бросили вызов»

28 мар 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT рад, что его не взяли в SEPULTURA

22 мар 2022 : 		 Будет ли LOMBARDO сочинять с TESTAMENT?

3 мар 2022 : 		 DAVE LOMBARDO: «Сейчас самое то вернуться в TESTAMENT»

2 мар 2022 : 		 TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO

21 янв 2022 : 		 TESTAMENT расстались с ударником

6 дек 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT намекнул, что группа работает над новым материалом

29 ноя 2021 : 		 TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL сыграли в Окленде

14 окт 2021 : 		 Вокалисты TESTAMENT и EXODUS о переносе тура

12 окт 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT работает над сольным альбомом

8 сен 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — об озвучивании мультфильма

27 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, почему они не ездили с METALLICA

23 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Нет вакцины — идите в маске на наши концерты»

3 июл 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам использовать оборудование на разогреве JUDAS PRIEST»

23 июн 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Задроты-гитаристы не по мне»
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|||| сегодня

TESTAMENT отыграли первое шоу с барабанщиком SEVEN SPIRES



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TESTAMENT отыграли первое шоу с барабанщиком SEVEN SPIRES Chris'ом Dovas'ом, который заменяет занятого в MISFITS Dave'а Lombardo.




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