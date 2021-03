сегодня



Гитарист TESTAMENT планирует работу над новой музыкой



В рамках недавнего разговора с "Let There Be Talk" гитарист TESTAMENT Eric Peterson ответил на вопрос о том, как он планирует провести несколько ближайших месяцев:



«Я планирую заниматься музыкой, лето-то всё равно пропадает. Лады, ну джемуем, у меня есть кое-какие новые риффы. У меня есть новый материал, погода тоже классная — идёт дождь, но у меня хорошо на заднем дворе, дерево и все дела, так что могу там сидеть. Плюс всё есть в подвале, я там писал последнюю пластинку DRAGONLORD и два последних альбома TESTAMENT. У меня есть Logic и Di — я всё тут делаю. Просыпаюсь, хлопну кофейку, спускаюсь и начинаю наяривать. Мне не нужно для этого в Окланд, тут всё куда удобнее».













