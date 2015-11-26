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Testament

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12 мар 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT планирует работу над новой музыкой

11 мар 2021 : 		 TESTAMENT могут что-то записать

9 мар 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT и ANTHRAX исполняют STEVIE NICKS

29 дек 2020 : 		 ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT

22 дек 2020 : 		 Готовим с гитаристом TESTAMENT

11 дек 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, что хорошего случилось с группой

30 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»

2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

29 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе

26 авг 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT скучает

4 авг 2020 : 		 TESTAMENT «готовят что-то интересное»

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от TESTAMENT

6 июл 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина

29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок

1 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»

29 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о том, почему между альбомами прошло четыре года

25 май 2020 : 		 TESTAMENT думают о виртуальном концерте

18 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Я не верю в шоу голограмм»

17 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Carroll должен был сказать, что у него COVID-19! Редиска!»

12 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мир оказался не готов к пандемии»

8 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о мире после пандемии

26 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Заменить SLAYER? Это вряд ли»

23 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

21 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мы не были готовы к COVID-19»

16 апр 2020 : 		 CHUCK BILLY: «На "The Gathering" TESTAMENT нашли себя»

8 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «COVID-19 сильно поменяет туровую деятельность»
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Гитарист TESTAMENT планирует работу над новой музыкой



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В рамках недавнего разговора с "Let There Be Talk" гитарист TESTAMENT Eric Peterson ответил на вопрос о том, как он планирует провести несколько ближайших месяцев:

«Я планирую заниматься музыкой, лето-то всё равно пропадает. Лады, ну джемуем, у меня есть кое-какие новые риффы. У меня есть новый материал, погода тоже классная — идёт дождь, но у меня хорошо на заднем дворе, дерево и все дела, так что могу там сидеть. Плюс всё есть в подвале, я там писал последнюю пластинку DRAGONLORD и два последних альбома TESTAMENT. У меня есть Logic и Di — я всё тут делаю. Просыпаюсь, хлопну кофейку, спускаюсь и начинаю наяривать. Мне не нужно для этого в Окланд, тут всё куда удобнее».

TESTAMENT





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