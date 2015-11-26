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Гитарист TESTAMENT : «Похоже, новый альбом будет тяжёлым и олдскульным»



Гитарист TESTAMENT Eric Peterson в недавнем разговоре с Guitar World выразил надежду, что новый диск группы будет большим проявлением сотрудничества внутри группы, в то время как всю музыку для диска 2016 года он написал сам.



«Я говорил с Alex'ом, и у него уже есть кое-какие идеи. Сейчас я собираю риффы, и всё выглядит довольно тяжело и олдскульно. И в тоже время я стараюсь не копировать то, что мы уже делали ранее. Не могу пока точно сказать, когда он будет готов, но он будет просто убойный!»











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