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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
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*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
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*Новая песня BLUT AUS NORD 42
*Фронтмен CRADLE OF FILTH: «Spotify — самые большие преступни... 34
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
[= ||| все новости группы



*

Testament

*



19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT

13 июн 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

29 май 2023 : 		 PHIL DEMMEL отыграл первое шоу с TESTAMENT

28 май 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT в формате квартета

25 май 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT пропустит гастроли в Европе

8 май 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Какой еще Lombardo? Это Chris!»

25 апр 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Хотим записать альбом до конца года»

17 апр 2023 : 		 TESTAMENT нашли нового барабанщика

16 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT

14 апр 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «С Dave'ом здорово!»

13 апр 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В плане стриминга нам есть куда расти»

19 окт 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — о сольном альбоме

5 окт 2022 : 		 TESTAMENT готовят балладу

3 окт 2022 : 		 TESTAMENT работают над эпиком

28 сен 2022 : 		 Фронтмен TESTAMENT — о работе с Дэйвом Ломбардо: «Просто потрясающе»

24 сен 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — об участии басиста в записи нового альбома MEGADETH

21 сен 2022 : 		 TESTAMENT хотят альбом в 2023

13 сен 2022 : 		 TESTAMENT отыграли первое шоу с барабанщиком SEVEN SPIRES

12 сен 2022 : 		 Новое видео TESTAMENT

18 авг 2022 : 		 Видео полного выступления TESTAMENT

8 июл 2022 : 		 Новое видео TESTAMENT

14 июн 2022 : 		 GENE HOGLAN рад, что DAVE LOMBARDO вернулся в TESTAMENT

12 май 2022 : 		 Вокалист EXODUS присоединился на сцене к TESTAMENT

29 апр 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT: «DAVE LOMBARDO добавил низов»

21 апр 2022 : 		 Видео полного выступления TESTAMENT
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Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT



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Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT, состоявшегося в рамках фестиваля Hellfest 2023, доступно для просмотра ниже.




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