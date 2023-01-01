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У TESTAMENT есть 5-6 песен



Eric Peterson в недавней беседе рассказал о работе над новым материалом:



«Был большой перерыв из-за COVID. Но сейчас мы готовимся — возможно, после этого [европейского] тура — начать работу над новым материалом. Так что, да, я с нетерпением жду начала работы. У нас уже есть около пяти-шести песен, и [я], вероятно, постараюсь закончить их, когда вернусь домой. А затем, надеюсь, запишем альбом сразу после того, как отправимся в турне по Японии. Так что 24-й год должен стать подходящим для выпуска нового альбома TESTAMENT».







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