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Testament

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Вокалист TESTAMENT работает над сольным альбомом



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Chuck Billy подтвердил, что он начал опрос различных музыкантов на предмет участия в его сольной пластинке:

«Ну старт был бодрый, но потом всё как-то встало. За последние шесть месяцев я набрал несколько гитаристов для записи альбома и предполагалось, что на каждой песне я буду использовать разных гитаристов, чтобы они помогали мне писать песни. Mark Morton [LAMB OF GOD] — я говорил с ним; он хочет работать [со мной]. Я также хочу, чтобы Gary Holt [EXODUS, SLAYER] написал со мной несколько песен. Glen Drover [ex-MEGADETH] собирается написать несколько песен... Я ещё не обращался к своему кузену Stef'у [Stephen'y Carpenter'y] из DEFTONES, но я собираюсь узнать, захочет ли он написать со мной песню. Я пытался связаться с Joe Bonamassa, чтобы узнать, не хочет ли он написать со мной песню».

Что касается музыкального направления его сольного диска, Billy ответил:

«Я хочу, чтобы он был разным. И я сказал всем этим ребятам, что хочу записать сольный альбом, но не хочу, чтобы он был похож на TESTAMENT; я хочу сделать что-то иное. И направление, в котором я хочу двигаться, — это старые классические виниловые пластинки — только настоящие, чистые, живые и объёмные. Настоящие тона — не сжатый цифровой материал. Я хочу, чтобы это было классическое звучание, но чтобы это был рок, чтобы это был блюз. Пусть будет немного металла, но так, чтобы это не звучало как то, что люди привыкли слышать от меня.

Я делал сборники для лейбла Cleopatra, и я делал всё что угодно: от Майкла Джексона до рождественских песен. И каждый раз, когда люди слышат это, они говорят: "Чувак, это круто". И я подумал над этим — этим весело заниматься, это сложно и по-новому. Поэтому, когда я думаю о сольном альбоме, я хочу, чтобы он был другим — я хочу, чтобы каждая песня имела свою индивидуальность и была на своём месте. Это и стало моей целью. Если я сделаю сольную запись, — возможно, я сделаю несколько, но если я сделаю одну сольную запись, я хочу, чтобы это действительно было то, что бросает мне вызов, отличается от всего того, что я делаю, и отличается от ожиданий [людей], когда кто-то включит её, но чтобы им это всё равно понравилось.

Так что именно это я и хотел сделать. Поэтому я говорил разным гитаристам: "Просто начните сочинять. Создайте для меня песню. Но не думайте о металле. Не думайте о TESTAMENT. Не думайте о группах, в которых вы играете. Просто напишите что-нибудь классное, с атмосферой. И отдайте это мне". И позвольте уже мне сделать свою работу над тем, что у вас получилось».

TESTAMENT





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

fgrind


12 окт 2021, 10:50		сам писать не планирует?
ждет, что ему все сочинят, получается...

smolet18-02-44


12 окт 2021, 11:11		)))

olly71


12 окт 2021, 11:21		Так он же вроде и в Тестаменте за 35 лет не написал ни одной песни .


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