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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
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Testament

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24 июл 2023 : 		 Участники TESTAMENT джемуют

18 июл 2023 : 		 Барабанщик TESTAMENT: «Планирую подзадержаться»

17 июл 2023 : 		 Как CHRIS DOVAS попал в TESTAMENT

28 июн 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Мы близки к середине»

23 июн 2023 : 		 Весь TESTAMENT на NUCLEAR BLAST

20 июн 2023 : 		 У TESTAMENT есть 5-6 песен

19 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT

13 июн 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

4 июн 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

29 май 2023 : 		 PHIL DEMMEL отыграл первое шоу с TESTAMENT

28 май 2023 : 		 Видео с выступления TESTAMENT в формате квартета

25 май 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT пропустит гастроли в Европе

8 май 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Какой еще Lombardo? Это Chris!»

25 апр 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Хотим записать альбом до конца года»

17 апр 2023 : 		 TESTAMENT нашли нового барабанщика

16 апр 2023 : 		 DAVE LOMBARDO не уверен, что вернётся в TESTAMENT

14 апр 2023 : 		 Вокалист TESTAMENT: «С Dave'ом здорово!»

13 апр 2023 : 		 Гитарист TESTAMENT: «В плане стриминга нам есть куда расти»

19 окт 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — о сольном альбоме

5 окт 2022 : 		 TESTAMENT готовят балладу

3 окт 2022 : 		 TESTAMENT работают над эпиком

28 сен 2022 : 		 Фронтмен TESTAMENT — о работе с Дэйвом Ломбардо: «Просто потрясающе»

24 сен 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — об участии басиста в записи нового альбома MEGADETH

21 сен 2022 : 		 TESTAMENT хотят альбом в 2023

13 сен 2022 : 		 TESTAMENT отыграли первое шоу с барабанщиком SEVEN SPIRES

12 сен 2022 : 		 Новое видео TESTAMENT
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Участники TESTAMENT джемуют



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Гитарист TESTAMENT Eric Peterson и барабанщик группы Chris Dovas последнее время проводят вместе. В пятницу они написали:

«Надеюсь, у всех отличная пятница! У нас с парнишкой была очень продуктивная неделя! Мы с мистером @chrisdovas проработали 7 новых идей для джемов — от трэша до нвобхм, смешанного с блэк-трэшем, до мрачного хард-рок-блюза... посмотрим, что получится! Пока что мы в восторге! #rolanddrums #toontracksuperiordrummer #deanguitars #evhgear #gibsonguitars #metalheads #thrashers #americancarnage»






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