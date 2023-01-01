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Участники TESTAMENT джемуют



Гитарист TESTAMENT Eric Peterson и барабанщик группы Chris Dovas последнее время проводят вместе. В пятницу они написали:



«Надеюсь, у всех отличная пятница! У нас с парнишкой была очень продуктивная неделя! Мы с мистером @chrisdovas проработали 7 новых идей для джемов — от трэша до нвобхм, смешанного с блэк-трэшем, до мрачного хард-рок-блюза... посмотрим, что получится! Пока что мы в восторге! #rolanddrums #toontracksuperiordrummer #deanguitars #evhgear #gibsonguitars #metalheads #thrashers #americancarnage»











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