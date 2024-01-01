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Testament

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Работа над новым альбомом TESTAMENT кипит!



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Alex Skolnick в интервью программе "Wired In The Empire" рассказал о том, как идут дела с новым материалом:

«Ну, мы немного задержались из-за того, что 2020 года по сути не существовало [из-за пандемии коронавируса]. Это год, который пролетел незаметно. А потом нужно было наверстать очень много выступлений. И примерно год из этого времени у нас на барабанах был Dave Lombardo [экс-SLAYER], что было просто потрясающе. Он превратился в отличного друга, но, к сожалению, оказался очень занят в разных группах. А теперь у нас есть Chris Dovas [играет с нами на барабанах]. Он по возрасту годится нам в сыновья, однако он просто невероятен. Он привносит правильную энергию. Я к тому, что он привносит ту энергию, которая была у музыки в ее ранний период. Так что да, мы работаем с ним над новым материалом. Я знаю, что Eric [Peterson, гитарист TESTAMENT] работает с ним вместе. Несколько раз он приезжал на Восточное побережье, и мы собирались вместе и нарабатывали материал. Так что между их сессиями, моими сессиями и записями, которые у нас есть, есть много набросков, которые делаются с помощью цифровых звуковых рабочих станций. Очень много... очень много всего. Я составил список, и в нем почти пара десятков набросков, которые нужно просто свести и упорядочить. Нужно просто выбрать лучшие партии, доработать их, добавить вокал, но в целом все в полном порядке».

Что касается сроков выхода пластинки, Alex сказал, что никакой конкретики нет, но "спешить с этим нет необходимости".




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