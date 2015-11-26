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Testament

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Вокалист TESTAMENT — о том, почему они не ездили с METALLICA



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Chuck Billy в рамках недавней программы "The Jasta Show" ответил на вопрос о том, почему они так и не ездили в совместный тур с METALLICA:

«Когда меня спрашивают: "С какой группой вы хотели бы выступить?", я всегда отвечаю: "METALLICA". Мы выросли с этими ребятами в ту же эпоху, но никогда не ездили с ними в турне. Кажется, несколько лет назад мы дали три концерта в Германии [с ними] на фестивале. Это было забавно, потому что наша группа приехала, их группа приехала, и мы все встретились в этом коридоре. И мы такие: "Эй, что происходит?" Это было похоже на встречу старых друзей. Кажется, это были James [Hetfield] или Lars [Ulrich], они сказали: "Боже мой. Посмотрите на себя, ребята. У вас всё ещё есть волосы. Вы такие большие. Всё потому что Steve [DiGiorgio, басист TESTAMENT] и Gene [Hoglan, барабанщик TESTAMENT] — шесть футов и два дюйма, шесть футов и три дюйма роста. Но было здорово увидеть их. И мы вообще-то играем на Aftershock [фестивале в Сакраменто], если он состоится, в октябре. Они открывают там четыре вечера, и мы начинаем первый вечер вместе с ними. Так что это будет здорово».

Далее Billy выразил надежду, что TESTAMENT всё же смогут нормально разделить сцену с METALLICA.

«Это было бы здорово. И кто знает? Может быть, однажды. Даже на концертах в Bay Area [Сан-Франциско], когда они устраивают такие специальные шоу, EXODUS играли, DEATH ANGEL играли — многие получили возможность выступить. Я не знаю. Я только знаю, поскольку Eric [Peterson, гитарист TESTAMENT] — знаете ли вы эту историю — Eric фактически женился на бывшей Kirk'a [Hammett, гитарист METALLICA], когда они разошлись. Так что я не знаю, имеет ли это какое-то отношение [к этому] — [есть ли какая-то] глубинная причина. Это единственное, что мы можем предположить. Мы такие: " Послушай, Eric, в чём дело? Что ты с нами сделал? Зачем ты встречался с ней? Теперь мы не можем играть с METALLICA" [Смеётся]».

CHUCK BILLY: Why TESTAMENT Has Not Toured With METALLICA





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