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Testament

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30 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»

2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

29 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе

26 авг 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT скучает

4 авг 2020 : 		 TESTAMENT «готовят что-то интересное»

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от TESTAMENT

6 июл 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина

29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок

1 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»

29 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о том, почему между альбомами прошло четыре года

25 май 2020 : 		 TESTAMENT думают о виртуальном концерте

18 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Я не верю в шоу голограмм»

17 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Carroll должен был сказать, что у него COVID-19! Редиска!»

12 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мир оказался не готов к пандемии»

8 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о мире после пандемии

26 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Заменить SLAYER? Это вряд ли»

23 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

21 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мы не были готовы к COVID-19»

16 апр 2020 : 		 CHUCK BILLY: «На "The Gathering" TESTAMENT нашли себя»

8 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «COVID-19 сильно поменяет туровую деятельность»

3 апр 2020 : 		 Новое видео TESTAMENT

3 апр 2020 : 		 У басиста TESTAMENT коронавирус

31 мар 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

28 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о своем диагнозе

26 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Люди больше не качают альбомами»

23 мар 2020 : 		 У вокалиста TESTAMENT коронавирус
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|||| 30 окт 2020

Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»



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В интернет-магазине The Martyr Store появились футболки "Skolnick Is My Favorite Rapper" («Skolnick мой любимый рэпер»), выпущенные в честь гитариста TESTAMENT Alex'a Skolnick'a, недавно опубликовавшего две рэп-песни против Дональда Трампа: "Trump Sucks" и "Wear A Fucking Mask".

TESTAMENT














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КомментарииСкрыть/показать 2 )

hansi_hrb


30 окт 2020, 15:03		так вот ради чего были все эти невнятные опусы. Промо кампания нового мерча.

graillyc


30 окт 2020, 15:05		Молодец Джаста, быстро сработал


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