Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»



В интернет-магазине The Martyr Store появились футболки "Skolnick Is My Favorite Rapper" («Skolnick мой любимый рэпер»), выпущенные в честь гитариста TESTAMENT Alex'a Skolnick'a, недавно опубликовавшего две рэп-песни против Дональда Трампа: "Trump Sucks" и "Wear A Fucking Mask".































