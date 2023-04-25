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Вокалист TESTAMENT: «Хотим записать альбом до конца года»



Chuck Billy в интервью El Lado Oscuro TV подтвердил, что группа работает над новым материалом:



«Мы прямо сейчас работаем над новым материалом. Так что настал момент отправить в прошлое прошлый и приготовить себя к будущему».



На вопрос о том, будет ли выпущена новая пластинка в 2024 году, Chuck ответил:



«Думаю, да. Мы не планировали особо много концертов на этот год. Сейчас Латинская Америка, потом Европа и по сути всё — останется несколько концертов в Японии. Мы оставили много свободного времени, так что мы можем успеть записать много музыки, и я надеюсь, что в конце года мы будем уже в студии и всё запишем, а выпустим то, что у нас получилось, уже в начале следующего года».







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