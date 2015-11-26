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Testament

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25 май 2020 : 		 TESTAMENT думают о виртуальном концерте

18 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Я не верю в шоу голограмм»

17 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Carroll должен был сказать, что у него COVID-19! Редиска!»

12 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мир оказался не готов к пандемии»

8 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о мире после пандемии

26 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Заменить SLAYER? Это вряд ли»

23 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

21 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мы не были готовы к COVID-19»

16 апр 2020 : 		 CHUCK BILLY: «На "The Gathering" TESTAMENT нашли себя»

8 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «COVID-19 сильно поменяет туровую деятельность»

3 апр 2020 : 		 Новое видео TESTAMENT

3 апр 2020 : 		 У басиста TESTAMENT коронавирус

31 мар 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

28 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о своем диагнозе

26 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Люди больше не качают альбомами»

23 мар 2020 : 		 У вокалиста TESTAMENT коронавирус

11 мар 2020 : 		 Аншлаговый концерт TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL в Ганновере отменен

10 мар 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует администрацию Трампа за коронавирус

8 мар 2020 : 		 TESTAMENT исполнили новую песню

6 мар 2020 : 		 Новая песня TESTAMENT
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TESTAMENT «готовят что-то интересное»



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Вокалист TESTAMENT Chuck Billy недавно поговорил с Riff Crew о том, какими будут туры после «коронапаузы»:

«Мы стараемся спасти намеченные шоу, которые были запланированы на этот год в поддержку нового альбома. Возможно, перенесём их на следующий год. Уверен, что в 2021-м будет масса туров, большинство групп постараются вернуться к гастролям. Но в то же время у нас вышла пластинка, мы занимаемся её раскруткой, общаемся с людьми.

Пройдёт ещё немало времени до момента, когда вновь начнутся концерты, поэтому я полагаю, что нам надо сделать что-то прикольное, возможно, что-то в плане стримов. И я думаю, что нам не стоит игнорировать опыт других, а посмотреть, что у кого-то сработало, а что нет, и сделать выводы. Я знаю, что были разговоры относительно какой-то онлайн-активности, но нам всё равно нужно подождать, пока Alex приедет из Нью-Йорка, а Gene — из Сан-Диего. Alex не может покинуть дом уже несколько месяцев, он живёт в самом сердце Нью-Йорка. Так что когда это будет... Но переговоры есть. У нас также много другого в планах — может, клипы, какие-то выступления по новой пластинке, короче, всё в таком духе. Возможности огромны».

Насколько велика возможность работы над новым альбомом:

«Ну если правда, что, как говорят некоторые, всё затянется года на два, то да — мы можем написать новую пластинку, а когда всё закончится, у нас на руках будет два новых альбома... И да — если и правда всё затянется, то мы можем это сделать. Но пока в планах другие вещи, не хочу портить сюрприз, мы всё ещё обсуждаем. Мы работаем над тем, чтобы перезапустить пластинку, по новой её представить, и должно быть клёво, но пока мы всё обсуждаем и додумываем. Но что касается туров, то да — нам нужно думать, что и как. Мы начинаем новую линейку мерча, возвращаемся к истокам и будем заниматься этим сами. Что ещё мы можем сделать? Сидеть дома, рассылать мерч, обрабатывать заказы и всё такое. Так что будем делать что можем».

TESTAMENT Is Planning





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