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TESTAMENT «готовят что-то интересное»



Вокалист TESTAMENT Chuck Billy недавно поговорил с Riff Crew о том, какими будут туры после «коронапаузы»:



«Мы стараемся спасти намеченные шоу, которые были запланированы на этот год в поддержку нового альбома. Возможно, перенесём их на следующий год. Уверен, что в 2021-м будет масса туров, большинство групп постараются вернуться к гастролям. Но в то же время у нас вышла пластинка, мы занимаемся её раскруткой, общаемся с людьми.



Пройдёт ещё немало времени до момента, когда вновь начнутся концерты, поэтому я полагаю, что нам надо сделать что-то прикольное, возможно, что-то в плане стримов. И я думаю, что нам не стоит игнорировать опыт других, а посмотреть, что у кого-то сработало, а что нет, и сделать выводы. Я знаю, что были разговоры относительно какой-то онлайн-активности, но нам всё равно нужно подождать, пока Alex приедет из Нью-Йорка, а Gene — из Сан-Диего. Alex не может покинуть дом уже несколько месяцев, он живёт в самом сердце Нью-Йорка. Так что когда это будет... Но переговоры есть. У нас также много другого в планах — может, клипы, какие-то выступления по новой пластинке, короче, всё в таком духе. Возможности огромны».



Насколько велика возможность работы над новым альбомом:



«Ну если правда, что, как говорят некоторые, всё затянется года на два, то да — мы можем написать новую пластинку, а когда всё закончится, у нас на руках будет два новых альбома... И да — если и правда всё затянется, то мы можем это сделать. Но пока в планах другие вещи, не хочу портить сюрприз, мы всё ещё обсуждаем. Мы работаем над тем, чтобы перезапустить пластинку, по новой её представить, и должно быть клёво, но пока мы всё обсуждаем и додумываем. Но что касается туров, то да — нам нужно думать, что и как. Мы начинаем новую линейку мерча, возвращаемся к истокам и будем заниматься этим сами. Что ещё мы можем сделать? Сидеть дома, рассылать мерч, обрабатывать заказы и всё такое. Так что будем делать что можем».













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