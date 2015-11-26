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ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT



ALEX SKOLNICK в рамках недавнего интервью поговорил о том, чем занимался вне TESTAMENT:



«После TESTAMENT я не хотел застрять и остаться просто бывшим участником TESTAMENT. Я очень горжусь своей работой, но я знаю, что люди любят расставлять всё по категориям, и они говорят, что это то, кем ты являешься. И я всегда был очень открыт как музыкант — мне не нужно просто играть трэш-металл, мне не нужно было просто играть с трэш-металлистами. Так что я отошёл подальше — я отошёл от всей этой сцены. Я переехал на восточное побережье, в Нью-Йорк, и встретил много разных музыкантов. Я изучал музыку. Я получил степень.



Я очень хотел испытать познать на этом уровне, который я мог бы достичь, если бы не присоединился к группе. Я всегда думал, что мог бы продолжить изучать музыку в университете. Так что я это сделал. А в университете я познакомился со своим барабанщиком из ALEX SKOLNICK TRIO Matt'ом Zebroski, с которым я играю и по сей день. И я познакомился со многими другими музыкантами, о которых вы, возможно, не слышали, с которыми я работал на концертах и в качестве ассистента. И за это время мне позвонили из TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA [прогрессивная рок-группа, образованная в 1996 году и получившая известность благодаря своим турам по рок-операм, посвящённым праздникам]. Она только начинала становиться масштабной. Так что я был там с тех пор, как группа выступала в маленьких театрах. Но она разделилась на две части. Первый тур прошёл, и это была одна команда. Но так как это было праздничное шоу, они хотели иметь одну группу на западном побережье, а другую группу — на восточном побережье, и они могли бы играть одновременно в течение одного и того же периода времени. Так что меня взяли в группу на восточном побережье. Через несколько лет она играла на больших площадках, таких как, например, Мэдисон Сквер Гарден в Нью-Йорке. Мы были на телевидении.



Для меня это было очень интересно, потому что TESTAMENT всегда была андерграундной группой. Самую большую аудиторию, для которой мы играли, мы видели на выступлениях на разогреве легендарных групп — мы играли перед JUDAS PRIEST и IRON MAIDEN, а также BLACK SABBATH с [Ронни Джеймсом] Дио. Но я никогда не был в хэдлайнерах. Так что с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA я получил возможность работать с некоторыми из лучших техников. Те же самые люди, которые занимались пиротехникой, а её у них в шоу было предостаточно, работали на концертах KISS и Бритни Спирс».













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