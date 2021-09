сегодня



Вокалист TESTAMENT — об озвучивании мультфильма



Chuck Billy рассказал об участии в озвучивании "What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead Of His Hands?", четвёртого эпизода нового мультсериала "What If …?" The Disney+ из вселенной Марвел:



«Это был незабываемый опыт, потому что продюсер на самом деле был фанатом TESTAMENT, и он действительно искал меня. И это было так здорово и так легко. Я никогда не снимался в фильмах и боевиках. Когда ты заходишь туда, у них есть такая штуковина — заграждение, перед которой ты стоишь, такое мягкое заграждение, там экран и микрофон. Так что вы можете использовать это заграждение, чтобы двигаться и вживаться в образ. И я много летал, кричал, дрался и тому подобное. Так что это было здорово, потому что продюсер сказал: "Хорошо, в этой части сделай голос "Demonic". И я такой: "О, хорошо". И я сделал это. "Хорошо, а в этой части сделай голос "Practice What You Preach". Это было так здорово, что он мог дать мне такое направление. Это было проще простого. И всё получилось. Это было в самый разгар COVID.



Он будет выходить на канале Disney Network, поэтому я поехал в студию Disney в Лос-Анджелес. Полный протокол. По крайней мере, я смог пойти туда и сделать с ними что-то своё. Но это было очень круто. И если всё пройдёт хорошо, меня ждёт второй сезон. Так что я с нетерпением жду этого. Это было круто. Я думаю, людям понравится, когда всё выйдет».







