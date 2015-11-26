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Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею



Гитарист TESTAMENT Alex Skolnick считает, что настал момент, когда срочно нужно голосовать против президентства Дональда Трампа и гнать его из офиса на выборах в ноябре.



51-летний гитарист выразил своё мнение, поделившись фотографией, на которой он одет в рубашку с символикой NerdsVote — группы, объединяющей косплееров, геймеров, поклонников поп-культуры и всех прочих "ботаников" по вопросам будущего голосования.



«Благодарю @nerdsvote за крутую футболку!



Если вы ненавидите размышления о политике, пожалуйста, не читайте дальше.

Приближаются президентские выборы, не уверен, слышали ли вы об этом? (Шучу. Это не нужно объяснять, так что поехали).



Я много размышляю над тем, что сейчас полыхает (причём в прямом и переносном смысле), при этом посвящая 90% постов преимущественно музыке, а не политике. Но для кого-то и 10% политики — это много. Так что предупреждаю, что до выборов я могу опубликовать ещё несколько подобных сообщений.

Типичная жалоба со стороны таких персонажей, как вечно разглагольствующий Дон-младший: "Эти артисты пытаются научить нас думать!" (Привет, @donaldjtrumpjr: перестань быть долбаной "снежинкой"). Никто не говорит вам, как думать. Это больше похоже на то, что я чувствую сам, основываясь на мыслях и опыте реального мира, а не на воплях по телику. Я не прошу от вас слишком многого, только лишь рассмотреть другую точку зрения. Давайте прекратим обзываться и наезжать друг на друга.



Скажите честно: вы консерватор и боитесь "радикальных" идей? Тогда как вам такая самая радикальная концепция из возможных: отказ от мирной передачи власти в случае проигрыша на выборах. Это радикально и ненавистно для Америки. К числу тех, кто согласен со мной в этом, относятся наибольшее количество более консервативных товарищей, чем когда-либо прежде в истории.



Представьте, если бы всё было наоборот? Предположим, если бы сторонники демократического президента разбегались бы от него прочь, предположим, если бы 99,9% демпартии боялись бы высказать своё мнение, если бы оно не совпадало с точкой зрения президента? В таком случае я бы с гордостью проголосовал за республиканца. И вышеописанное — это именно то, что сейчас происходит, но только с другой стороны. Поэтому я считаю, что сейчас надо как никогда срочно голосовать за того, кто против такого подхода, и не голосовать за тех, кто его поддерживает.



И, пожалуйста, обойдёмся без этих "но", "как насчёт", "есть две стороны". Нет, нет и ещё раз нет. Если вы выдираете фразу из контекста, чтобы обосновать свою точку зрения, это значит, что у вас её нет».







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