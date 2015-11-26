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Testament

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2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

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29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок

1 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»

29 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о том, почему между альбомами прошло четыре года

25 май 2020 : 		 TESTAMENT думают о виртуальном концерте

18 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Я не верю в шоу голограмм»

17 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Carroll должен был сказать, что у него COVID-19! Редиска!»

12 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мир оказался не готов к пандемии»

8 май 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о мире после пандемии

26 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Заменить SLAYER? Это вряд ли»

23 апр 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

21 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Мы не были готовы к COVID-19»

16 апр 2020 : 		 CHUCK BILLY: «На "The Gathering" TESTAMENT нашли себя»

8 апр 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «COVID-19 сильно поменяет туровую деятельность»

3 апр 2020 : 		 Новое видео TESTAMENT

3 апр 2020 : 		 У басиста TESTAMENT коронавирус

31 мар 2020 : 		 Трейлер нового альбома TESTAMENT

28 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT о своем диагнозе

26 мар 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Люди больше не качают альбомами»

23 мар 2020 : 		 У вокалиста TESTAMENT коронавирус

11 мар 2020 : 		 Аншлаговый концерт TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL в Ганновере отменен
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Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею



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Гитарист TESTAMENT Alex Skolnick считает, что настал момент, когда срочно нужно голосовать против президентства Дональда Трампа и гнать его из офиса на выборах в ноябре.

51-летний гитарист выразил своё мнение, поделившись фотографией, на которой он одет в рубашку с символикой NerdsVote — группы, объединяющей косплееров, геймеров, поклонников поп-культуры и всех прочих "ботаников" по вопросам будущего голосования.

«Благодарю @nerdsvote за крутую футболку!

Если вы ненавидите размышления о политике, пожалуйста, не читайте дальше.
Приближаются президентские выборы, не уверен, слышали ли вы об этом? (Шучу. Это не нужно объяснять, так что поехали).

Я много размышляю над тем, что сейчас полыхает (причём в прямом и переносном смысле), при этом посвящая 90% постов преимущественно музыке, а не политике. Но для кого-то и 10% политики — это много. Так что предупреждаю, что до выборов я могу опубликовать ещё несколько подобных сообщений.
Типичная жалоба со стороны таких персонажей, как вечно разглагольствующий Дон-младший: "Эти артисты пытаются научить нас думать!" (Привет, @donaldjtrumpjr: перестань быть долбаной "снежинкой"). Никто не говорит вам, как думать. Это больше похоже на то, что я чувствую сам, основываясь на мыслях и опыте реального мира, а не на воплях по телику. Я не прошу от вас слишком многого, только лишь рассмотреть другую точку зрения. Давайте прекратим обзываться и наезжать друг на друга.

Скажите честно: вы консерватор и боитесь "радикальных" идей? Тогда как вам такая самая радикальная концепция из возможных: отказ от мирной передачи власти в случае проигрыша на выборах. Это радикально и ненавистно для Америки. К числу тех, кто согласен со мной в этом, относятся наибольшее количество более консервативных товарищей, чем когда-либо прежде в истории.

Представьте, если бы всё было наоборот? Предположим, если бы сторонники демократического президента разбегались бы от него прочь, предположим, если бы 99,9% демпартии боялись бы высказать своё мнение, если бы оно не совпадало с точкой зрения президента? В таком случае я бы с гордостью проголосовал за республиканца. И вышеописанное — это именно то, что сейчас происходит, но только с другой стороны. Поэтому я считаю, что сейчас надо как никогда срочно голосовать за того, кто против такого подхода, и не голосовать за тех, кто его поддерживает.

И, пожалуйста, обойдёмся без этих "но", "как насчёт", "есть две стороны". Нет, нет и ещё раз нет. Если вы выдираете фразу из контекста, чтобы обосновать свою точку зрения, это значит, что у вас её нет».

TESTAMENT



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

DasMan


2 окт 2020, 16:30		Слава Богу Хэлфорд англичанин и не высказывается про Трампа. А то и подумать страшно, до чего могла бы дойти фантазия переводчика при составлении заголовка.

resetius


2 окт 2020, 16:52		Еще один наркоман агитирует голосовать за наркомана-Байдена? Я смотрю мозги у говнарей за десятилетия "рокерской" жизни совсем атрофируются.

Flaming


2 окт 2020, 17:03		А у местных рабов что с мозгами происходит? Разрастаются так, что из ушей вытекают?

graillyc


2 окт 2020, 17:07		А я ждал новости про рэпчик от Сколника, эх


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