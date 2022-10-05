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TESTAMENT готовят балладу



Гитарист TESTAMENT Eric Peterson намекнул поклонникам, что на новом альбоме им следует ожидать полноценную балладу:



«На самом деле мы сочинили балладу. Мы собирались записать её ещё на прошлой пластинке. Мы уже кое-что сделали, но она не была толком готова. Мы слушали её и думали: "Неа, что-то не то..." Там было много элементов, которых ещё не было, мы как будто сделали набросок, но не довели его до ума. Однако в этот раз я я думаю, что у нас получилось что-то действительно крутое!»







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