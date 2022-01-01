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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 88
*JON BON JOVI совсем сдулся? 29
*Новый трек гитариста METALLICA 25
*Новое видео KREATOR 21
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 19
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Testament

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21 апр 2022 : 		 Видео полного выступления TESTAMENT

15 апр 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT хочет больше мелодий на сольном альбоме

13 апр 2022 : 		 Видео с выступления TESTAMENT

11 апр 2022 : 		 Гитарист TESTAMENT готовит риффы

31 мар 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT — о сольном альбоме: «Я хочу, чтобы мне бросили вызов»

28 мар 2022 : 		 Вокалист TESTAMENT рад, что его не взяли в SEPULTURA

22 мар 2022 : 		 Будет ли LOMBARDO сочинять с TESTAMENT?

3 мар 2022 : 		 DAVE LOMBARDO: «Сейчас самое то вернуться в TESTAMENT»

2 мар 2022 : 		 TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO

21 янв 2022 : 		 TESTAMENT расстались с ударником

6 дек 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT намекнул, что группа работает над новым материалом

29 ноя 2021 : 		 TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL сыграли в Окленде

14 окт 2021 : 		 Вокалисты TESTAMENT и EXODUS о переносе тура

12 окт 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT работает над сольным альбомом

8 сен 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — об озвучивании мультфильма

27 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, почему они не ездили с METALLICA

23 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Нет вакцины — идите в маске на наши концерты»

3 июл 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам использовать оборудование на разогреве JUDAS PRIEST»

23 июн 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Задроты-гитаристы не по мне»

22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

14 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — за ковид-паспорта

12 мар 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT планирует работу над новой музыкой

11 мар 2021 : 		 TESTAMENT могут что-то записать

9 мар 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT и ANTHRAX исполняют STEVIE NICKS

29 дек 2020 : 		 ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT

22 дек 2020 : 		 Готовим с гитаристом TESTAMENT
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Видео полного выступления TESTAMENT



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Видео полного выступления TESTAMENT, которое состоялось девятого апреля в Fremont Theater, San Luis Obispo, California, доступно для просмотра ниже.

TESTAMENT Feat. DAVE LOMBARDO: Video Of Entire Albuquerque Concert





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