Вокалист TESTAMENT рад, что его не взяли в SEPULTURA

4 авг 2020 :
|
TESTAMENT «готовят что-то интересное»
7 июл 2020 :
|
Обучающее видео от TESTAMENT
6 июл 2020 :
|
Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина
29 июн 2020 :
|
Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок
1 июн 2020 :
|
Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»
29 май 2020 :
|
Гитарист TESTAMENT о том, почему между альбомами прошло четыре года
25 май 2020 :
|
TESTAMENT думают о виртуальном концерте
18 май 2020 :
|
Гитарист TESTAMENT: «Я не верю в шоу голограмм»
17 май 2020 :
|
Вокалист TESTAMENT: «Carroll должен был сказать, что у него COVID-19! Редиска!»
12 май 2020 :
|
Вокалист TESTAMENT: «Мир оказался не готов к пандемии»
8 май 2020 :
|
Вокалист TESTAMENT о мире после пандемии
26 апр 2020 :
|
Вокалист TESTAMENT: «Заменить SLAYER? Это вряд ли»
23 апр 2020 :
|
Трейлер нового альбома TESTAMENT
21 апр 2020 :
|
Вокалист TESTAMENT: «Мы не были готовы к COVID-19»
16 апр 2020 :
|
CHUCK BILLY: «На "The Gathering" TESTAMENT нашли себя»
8 апр 2020 :
|
Вокалист TESTAMENT: «COVID-19 сильно поменяет туровую деятельность»
3 апр 2020 :
|
Новое видео TESTAMENT
3 апр 2020 :
|
У басиста TESTAMENT коронавирус
31 мар 2020 :
|
Трейлер нового альбома TESTAMENT
28 мар 2020 :
|
Вокалист TESTAMENT о своем диагнозе
26 мар 2020 :
|
Вокалист TESTAMENT: «Люди больше не качают альбомами»
23 мар 2020 :
|
У вокалиста TESTAMENT коронавирус
11 мар 2020 :
|
Аншлаговый концерт TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL в Ганновере отменен
10 мар 2020 :
|
Гитарист TESTAMENT критикует администрацию Трампа за коронавирус
8 мар 2020 :
|
TESTAMENT исполнили новую песню
6 мар 2020 :
|
Новая песня TESTAMENT
28 фев 2020 :
|
Трейлер нового альбома TESTAMENT
18 фев 2020 :
|
Трейлер нового альбома TESTAMENT
12 фев 2020 :
|
Вокалист TESTAMENT: «Это будет наша лучшая запись. Возможно»
9 фев 2020 :
|
TESTAMENT исполнили новую песню
6 фев 2020 :
|
Гитарист TESTAMENT защищает Митта Ромни
6 фев 2020 :
|
Трейлер изданий нового альбома TESTAMENT
31 янв 2020 :
|
Новая песня TESTAMENT
21 янв 2020 :
|
Новый альбом TESTAMENT выйдет весной
17 янв 2020 :
|
Видео полного выступления TESTAMENT
14 янв 2020 :
|
Видео с выступления TESTAMENT
29 дек 2019 :
|
Вокалист TESTAMENT о сюрпризах на новом альбоме
9 дек 2019 :
|
TESTAMENT выступили с барабанщиком MEGADETH
18 ноя 2019 :
|
Барабанщик TESTAMENT: «Новый альбом готов»
31 окт 2019 :
|
CHUCK BILLY заявил, что новый альбом TESTAMENT будет содержать бластбиты и трёхголосные вокальные гармонии
20 окт 2019 :
|
Видео с выступления TESTAMENT
24 сен 2019 :
|
Новый альбом TESTAMENT выйдет зимой
22 авг 2019 :
|
Гитарист TESTAMENT: «Нас нет в Big 4? Да без проблем»
6 май 2019 :
|
TESTAMENT готовятся к записи
30 апр 2019 :
|
TESTAMENT «почти готовы» к записи «ультратяжёлого альбома»
9 янв 2019 :
|
Гитарист TESTAMENT обсудил тему о гомосексуалах в хэви-металле
10 дек 2018 :
|
Гитарист TESTAMENT: «Похоже, новый альбом будет тяжёлым и олдскульным»
22 ноя 2018 :
|
Вокалист TESTAMENT понимает, почему некоторые рокеры пользуются подложками
26 сен 2018 :
|
TESTAMENT записали полноценную балладу
28 авг 2018 :
|
Вокалист TESTAMENT: «Цель — выпустить альбом летом»
27 июл 2018 :
|
Вокалист TESTAMENT: «Надеюсь, что начнем запись зимой»
4 апр 2018 :
|
TESTAMENT хотят выпустить альбом в 2019 году
2 апр 2018 :
|
Вокалист TESTAMENT: «Уходить не планируем»
1 апр 2018 :
|
Концертное видео TESTAMENT
20 мар 2018 :
|
Вокалист TESTAMENT о решении SLAYER
22 сен 2017 :
|
Переиздания TESTAMENT выйдут осенью
26 авг 2017 :
|
Альбомы TESTAMENT выйдут на виниле
27 апр 2017 :
|
Гитарист TESTAMENT огорчён недавними смертями в мире рока
30 мар 2017 :
|
Вокалист TESTAMENT: «Люблю курнуть»
29 мар 2017 :
|
Новое промо книги TESTAMENT
21 мар 2017 :
|
Новый альбом TESTAMENT может выйти в 2018 году
14 мар 2017 :
|
TESTAMENT уже начали работу над альбомом
11 мар 2017 :
|
TESTAMENT выпустят биографию
15 фев 2017 :
|
Гитарист TESTAMENT защитил выступление METALLICA и LADY GAGA
8 фев 2017 :
|
Видео с выступления TESTAMENT
20 дек 2016 :
|
ALEX SKOLNICK прокомментировал фотографию KANYE WEST'а в футболке TESTAMENT
16 дек 2016 :
|
Гитаристу TESTAMENT вернули украденную гитару
31 окт 2016 :
|
Новое видео TESTAMENT
28 окт 2016 :
|
Вокалист TESTAMENT о словах бывшего басиста
20 окт 2016 :
|
Гитарист TESTAMENT «ошеломлён» заявлениями бывшего басиста
17 окт 2016 :
|
Бывший басист TESTAMENT в очередной раз выступает против бывших коллег
12 окт 2016 :
|
Новая песня TESTAMENT
28 сен 2016 :
|
Трейлер нового альбома TESTAMENT
21 сен 2016 :
|
Игра от TESTAMENT
16 сен 2016 :
|
Трейлер нового альбома TESTAMENT
8 сен 2016 :
|
Трейлер нового альбома TESTAMENT
2 сен 2016 :
|
Видео с текстом от TESTAMENT
20 авг 2016 :
|
Трек-лист нового альбома TESTAMENT
12 авг 2016 :
|
Обложка нового альбома TESTAMENT
8 авг 2016 :
|
Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT
6 авг 2016 :
|
Видео с выступления TESTAMENT
5 авг 2016 :
|
TESTAMENT запустили отсчёт
1 авг 2016 :
|
Гитарист TESTAMENT о Дональде Трампе
15 июл 2016 :
|
TESTAMENT стремятся к более "сырому звуку"
14 июл 2016 :
|
Конкурс TESTAMENT
9 июл 2016 :
|
Новый альбом TESTAMENT проходит сведение
5 июл 2016 :
|
Видео с выступления TESTAMENT
29 июн 2016 :
|
TESTAMENT определили дату выпуска альбома
2 июн 2016 :
|
Гитарист TESTAMENT о новом альбоме: «Это будет наш "Reign In Blood"»
24 май 2016 :
|
Вокалист TESTAMENT исполнил хит MOTÖRHEAD в стиле рокабилли
20 май 2016 :
|
Новый альбом TESTAMENT выйдет осенью
13 май 2016 :
|
TESTAMENT споют о "религии и пришельцах" на своём новом альбоме
29 мар 2016 :
|
Гитарист TESTAMENT: «Рад, что меньше сочиняю»
11 мар 2016 :
|
Вокалист TESTAMENT «ушёл с головой» в сочинение текстов для нового альбома
22 фев 2016 :
|
Бывший гитарист MEGADETH выступил с TESTAMENT
20 фев 2016 :
|
Бывший гитарист MEGADETH выступит с TESTAMENT
11 фев 2016 :
|
Вокалист TESTAMENT о новом альбоме
8 фев 2016 :
|
Предварительное название нового альбома TESTAMENT
25 окт 2015 :
|
Видео с выступления TESTAMENT
13 окт 2015 :
|
Гитарист TESTAMENT: «Нам нет нужды выпускать альбом каждый год»
10 окт 2015 :
|
Барабанщик BATTLECROSS выступит с TESTAMENT
4 окт 2015 :
|
Вокалист TESTAMENT считает, что группа сейчас "на творческом пике"
2 сен 2015 :
|
Вокалист TESTAMENT о туре мечты
20 авг 2015 :
|
Гитарист TESTAMENT: «Все будут в шоке, когда выйдет новый альбом»
9 авг 2015 :
|
TESTAMENT выступили с временными музыкантами
16 июн 2015 :
|
TESTAMENT надеются завершить работу над альбомом до декабря
8 июн 2015 :
|
Профессиональное видео полного выступления TESTAMENT
30 апр 2015 :
|
Вокалист TESTAMENT: «Новый альбом — стопроцентный трэш»
25 апр 2015 :
|
Гитарист TESTAMENT: "Я тот еще повар!"
20 апр 2015 :
|
Новый альбом TESTAMENT выйдет не раньше 2016 года
15 апр 2015 :
|
Начато расследование по поводу гипер-аншлага на концерте TESTAMENT/EXODUS
9 апр 2015 :
|
Вокалист TESTAMENT надеется, что новый альбом будет готов в этом году
3 апр 2015 :
|
TESTAMENT открыли тур
13 фев 2015 :
|
Гитарист TESTAMENT о написании песен: "Решающим является общее мнение"
3 фев 2015 :
|
Гитарист TESTAMENT знает, что новый альбом всем понравится
17 янв 2015 :
|
TESTAMENT готовят новые песни к записи
29 ноя 2014 :
|
Семплы новых песен гитариста TESTAMENT
19 ноя 2014 :
|
Семплы новых песен гитариста TESTAMENT
17 ноя 2014 :
|
Семплы новых песен гитариста TESTAMENT
4 сен 2014 :
|
Вокалист TESTAMENT надеется, что группа выпустит новый альбом в 2015 году
20 авг 2014 :
|
Вокалистка ARCH ENEMY присоединилась на сцене к TESTAMENT
27 фев 2014 :
|
Видео с выступления TESTAMENT
14 фев 2014 :
|
TESTAMENT провели первую репетицию с новым басистом
11 фев 2014 :
|
Гитарист TESTAMENT на NAMM
31 янв 2014 :
|
Барабанщик TESTAMENT исполняет LED ZEPPELIN
21 янв 2014 :
|
TESTAMENT работают над новым материалом
14 янв 2014 :
|
Бывший басист TESTAMENT сделает заявление
14 янв 2014 :
|
STEVE DIGIORGIO возвращается в TESTAMENT
21 дек 2013 :
|
Акустика от гитариста TESTAMENT
18 дек 2013 :
|
Музыканты TESTAMENT о рождестве
20 ноя 2013 :
|
Басист EXODUS заменит басиста TESTAMENT в туре
1 ноя 2013 :
|
Гитарист TESTAMENT на новом сингле LEAH
7 окт 2013 :
|
Трейлер нового DVD TESTAMENT
13 сен 2013 :
|
Фрагмент нового DVD TESTAMENT
16 авг 2013 :
|
Детали CD, DVD и Blu-Ray TESTAMENT
31 июл 2013 :
|
Два винила TESTAMENT выйдут в сентябре
8 июл 2013 :
|
Вокалист TESTAMENT награжден Государственной Ассамблеей Калифорнии
18 июн 2013 :
|
Видео с выступления TESTAMENT
25 май 2013 :
|
Гитарист TESTAMENT о причине смерти Джеффа Ханнемана
19 мар 2013 :
|
Кавер-версии SCORPIONS, IRON MAIDEN от TESTAMENT выйдут на виниле
28 фев 2013 :
|
TESTAMENT не попали в Китай и на Тайвань
18 фев 2013 :
|
Видео с выступления TESTAMENT
16 фев 2013 :
|
TESTAMENT сняли концерт для DVD
14 фев 2013 :
|
TESTAMENT отыграют специальную программу для съемки DVD
13 фев 2013 :
|
TESTAMENT снимут концерт в Huntington
8 фев 2013 :
|
Гитарист TESTAMENT: "Я верю в пользу разностороннего развития"
1 фев 2013 :
|
TESTAMENT планируют съемку DVD
23 дек 2012 :
|
Видео с выступления TESTAMENT
30 ноя 2012 :
|
Гитарист TESTAMENT: «Если ты играешь трэш, до добавлять в него рэп — не лучшая идея»
29 ноя 2012 :
|
TESTAMENT отыграли первое шоу с MARK'ом HERNANDEZ'ом
25 окт 2012 :
|
Бывший барабанщик FORBIDDEN поедет в европейский тур с TESTAMENT
20 авг 2012 :
|
Вокалист TESTAMENT и другие музыканты о словах Mustaine'a
15 авг 2012 :
|
Видео исполнения кавер-версии IRON MAIDEN гитаристом TESTAMENT
12 авг 2012 :
|
Профессиональное видео всего выступления TESTAMENT
8 авг 2012 :
|
Видео записи кавер-версии SCORPIONS гитаристом TESTAMENT
1 авг 2012 :
|
Видео записи соло кавер-версии QUEEN гитаристом TESTAMENT
1 авг 2012 :
|
Фронтмен TESTAMENT считает, что музыканты должны быть лучше защищены от неадекватных фанатов
30 июл 2012 :
|
Новое видео TESTAMENT
26 июл 2012 :
|
О бокс-сете нового альбома TESTAMENT
24 июл 2012 :
|
Видео с текстом от TESTAMENT
21 июл 2012 :
|
Новый сингл TESTAMENT
20 июл 2012 :
|
Семплы нового альбома TESTAMENT
19 июл 2012 :
|
Новые семплы TESTAMENT
18 июл 2012 :
|
Семплы трех песен TESTAMENT
13 июл 2012 :
|
Новая песня TESTAMENT
30 июн 2012 :
|
Видео с текстом от TESTAMENT
27 июн 2012 :
|
Новая песня TESTAMENT
5 июн 2012 :
|
Гитарист TESTAMENT поделился воспоминаниями о том, как курил «траву» с Tony Iommi
23 май 2012 :
|
Гитарист TESTAMENT ответил на вопросы поклонников
16 май 2012 :
|
Обложка и дата выхода нового альбома TESTAMENT
4 май 2012 :
|
У Gene'a Hoglan'a в Чили украли ботинки
23 фев 2012 :
|
Мультикамерная съемка с выступления TESTAMENT
22 янв 2012 :
|
TESTAMENT взяли GENE'a HOGLAN'a для тура с ANTHRAX
3 дек 2011 :
|
Комментарии TESTAMENT по поводу ухода из группы Paul'a Bostaph'a
2 дек 2011 :
|
PAUL BOSTAPH ушел из TESTAMENT
20 окт 2011 :
|
Выход нового альбома TESTAMENT откладывается
20 сен 2011 :
|
Гитарист TESTAMENT о новом альбоме: «Если всё пойдёт так и дальше, то это будет лучший альбом группы»
15 авг 2011 :
|
Новый альбом TESTAMENT выйдет в феврале
25 июл 2011 :
|
Видео с выступления TESTAMENT
15 июл 2011 :
|
Видео записи ударных TESTAMENT
14 июл 2011 :
|
Название нового альбома TESTAMENT
13 июл 2011 :
|
TESTAMENT выступили с барабанщиком SADUS
4 июл 2011 :
|
Гитарист TESTAMENT о новом альбоме
28 июн 2011 :
|
CHRIS ADLER (LAMB OF GOD) о гостевом участии в записи альбома TESTAMENT
25 июн 2011 :
|
Басист TESTAMENT о новом альбоме
21 июн 2011 :
|
TESTAMENT записывают альбом с Gene'ом Hoglan'ом
9 июн 2011 :
|
Первые четыре альбома TESTAMENT выйдут на виниле
20 май 2011 :
|
TESTAMENT продолжают работу над альбомом
21 апр 2011 :
|
TESTAMENT начнут запись летом
31 янв 2011 :
|
TESTAMENT надеются начать запись в марте
14 дек 2010 :
|
Переиздание концерта TESTAMENT
16 сен 2010 :
|
TESTAMENT надеются начать запись до конца года
13 авг 2010 :
|
ALEX SKOLNICK о своих планах на зиму
21 май 2010 :
|
Фронтмен TESTAMENT о DIO
27 янв 2010 :
|
TESTAMENT целиком исполнят альбом "The Legacy" в туре
19 ноя 2009 :
|
TESTAMENT переиздадут последний альбом с бонусным диском
12 фев 2009 :
|
Вокалист TESTAMENT исполнил кавер-версию METALLICA вместе с DEATH ANGEL
10 янв 2009 :
|
Вокалист TESTAMENT о Рождественской симфонии
15 ноя 2008 :
|
Рингтон от TESTAMENT
25 апр 2008 :
|
TESTAMENT все же приедут в Россию
10 мар 2008 :
|
TESTAMENT : новый трек "More Than Meets the Eye" в сети
7 мар 2008 :
|
ALEX SKOLNICK о новом альбоме TESTAMENT
2 мар 2008 :
|
TESTAMENT: альбом "First Strike Still Deadly" будет переиздан
25 фев 2008 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома TESTAMENT
7 фев 2008 :
|
TESTAMENT в России
8 янв 2008 :
|
Гитарист TESTAMENT о новом альбоме группы
10 дек 2007 :
|
Стала известна дата выхода нового альбома TESTAMENT:
17 ноя 2007 :
|
TESTAMENT озаглавили новый альбом
21 окт 2007 :
|
Почему NICK BARKER покинул TESTAMENT?
9 окт 2007 :
|
TESTAMENT работают с ударником Paul'ом Bostaph'ом над новым альбомом
2 окт 2007 :
|
Новый DVD бутлег от TESTAMENT
23 июл 2007 :
|
TESTAMENT : подробности о контракте с Nuclear Blast
30 июн 2007 :
|
TESTAMENT подписались на Nuclear Blast
22 мар 2007 :
|
Новый DVD от TESTAMENT 'Live At The Independent'
12 мар 2007 :
|
Обнародовано расписание российских концертов TESTAMENT
5 янв 2007 :
|
TESTAMENT: нестандартный сборник от Spitfire
23 авг 2006 :
|
Официальный DVD-"бутлег" TESTAMENT в продаже на веб-сайте группы
8 июл 2006 :
|
TESTAMENT: Paul Bostaph временно заменит Louie Clemente
7 окт 2005 :
|
TESTAMENT: выпуск DVD "Live In London" назначен на ноябрь
24 сен 2002 :
|
TESTAMENT online
father
graillyc
Но вообще, конечно, аллилуйя, что этого не случилось, да.
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