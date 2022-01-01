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*Вокалисты DISTURBED и AVENGED SEVENFOLD — против «не говори ... 14
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*Новое видео CREMATORY 12
*Вокалистка ARCH ENEMY завершила запись дебюта 10
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Testament

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Вокалист TESTAMENT рад, что его не взяли в SEPULTURA



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В новом интервью Rocking With Jam Man фронтмен TESTAMENT Chuck Billy рассказал о своём прослушивании на место вокалиста SEPULTURA, когда Max Cavalera покинул группу. На вопрос о том, был ли он разочарован, когда не получил это место, Чак ответил:

«Нет, потому что TESTAMENT не были бы TESTAMENT. Мы бы не смогли создать альбомы, которые потом записали, — "The Gathering" и все остальные. И воссоединения нашего оригинального состава не произошло бы.

Когда я проходил прослушивание, я опоздал: они уже выбрали Derrick'a [Green'a] в качестве вокалиста. Так что всё получилось как нельзя лучше. Потому что если бы я получил это место, всё сложилось бы по-другому для TESTAMENT».

На вопрос о том, жалеет ли он, что не получил работу в SEPULTURA, или он рад, как всё сложилось, Chuck ответил:

«Я рад тому, как всё сложилось, но в то время я хотел, чтобы это произошло, потому что музыка была на подъёме. TESTAMENT тогда распались, всё менялось, музыкальный климат менялся. Поэтому, когда я проходил прослушивание, я подумал, что мне нужно что-то надёжное. Я хотел найти группу, у которой всё налажено. К счастью, меня не взяли. Всё было бы совершенно иначе, если бы я всё-таки попал в SEPULTURA».

На вопрос о том, хотел бы он присоединиться к SEPULTURA, если бы TESTAMENT распались навсегда, Chuck ответил:

«В каком-то смысле, но сейчас, если оглядываться назад — я не знаю. У каждой группы есть свои трудности, взлёты и падения, так что я не знаю. Ну попал бы я в группу, а потом мы бы упёрлись в каменную стену и столкнулись с трудностями. Возможно, я бы не остался в группе. Возможно, я бы ушёл от них. И кто знает, чем бы я занимался».

TESTAMENT








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КомментарииСкрыть/показать 2 )
28 мар 2022, 16:49
"Я хотел найти группу, у которой всё налажено" - хм, ну в то время вряд ли Сепультура подходила под это определение
28 мар 2022, 17:23
father, полагаю, Чак сравнивает это с гипотетической ситуацией, где бы ему, например, пришлось с кем-то основывать вообще новую команду. Потому что, если так посудить, то примкнуть пусть даже к сепе было бы офк надежнее.

Но вообще, конечно, аллилуйя, что этого не случилось, да.


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