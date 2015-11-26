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Testament

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29 ноя 2021 : 		 TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL сыграли в Окленде

14 окт 2021 : 		 Вокалисты TESTAMENT и EXODUS о переносе тура

12 окт 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT работает над сольным альбомом

8 сен 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — об озвучивании мультфильма

27 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, почему они не ездили с METALLICA

23 авг 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Нет вакцины — идите в маске на наши концерты»

3 июл 2021 : 		 Вокалист TESTAMENT: «Как-то Mustaine пытался запретить нам использовать оборудование на разогреве JUDAS PRIEST»

23 июн 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Задроты-гитаристы не по мне»

22 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления TESTAMENT

14 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — за ковид-паспорта

12 мар 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT планирует работу над новой музыкой

11 мар 2021 : 		 TESTAMENT могут что-то записать

9 мар 2021 : 		 Музыканты TESTAMENT и ANTHRAX исполняют STEVIE NICKS

29 дек 2020 : 		 ALEX SKOLNICK — о временах вне TESTAMENT

22 дек 2020 : 		 Готовим с гитаристом TESTAMENT

11 дек 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT — о том, что хорошего случилось с группой

30 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT стал «любимым рэпером»

2 окт 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в шею

29 авг 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT — о тёмных временах в группе

26 авг 2020 : 		 Вокалист TESTAMENT скучает

4 авг 2020 : 		 TESTAMENT «готовят что-то интересное»

7 июл 2020 : 		 Обучающее видео от TESTAMENT

6 июл 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT будет готов играть на концертах снова, когда появится вакцина

29 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок

1 июн 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT: «Увидев фото KISS, я понял: хочу!»

29 май 2020 : 		 Гитарист TESTAMENT о том, почему между альбомами прошло четыре года
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|||| сегодня

TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL сыграли в Окленде



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TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL сумели отыграть концерт в рамках "The Bay Strikes Back Tour" 27 ноября в Окленде. Остальные даты выступлений перенесены на будущий год:

Apr. 09 - San Luis Obispo, CA - Fremont Theater

Apr. 10 - Anaheim, CA - House of Blues

Apr. 12 - San Diego, CA - House of Blues

Apr. 13 - Las Vegas, NV - House of Blues

Apr. 15 - Tucson, AZ - Rialto Theatre

Apr. 16 - Albuquerque, NM - Sunshine Theater

Apr. 19 - Oklahoma City, OK - Diamond Ballroom

Apr. 20 - Houston, TX - White Oak Music Hall

Apr. 21 - Austin, TX - Emo's

Apr. 22 - Dallas, TX - Amplified Live

Apr. 23 - New Orleans, LA - House of Blues

Apr. 25 - Orlando, FL - Hard Rock Live (new date)

Apr. 26 - Atlanta, GA - The Masquerade

Apr. 27 - Raleigh, NC - The Ritz

Apr. 28 - Chattanooga, TN - The Signal (new date)

Apr. 30 - Sayreville, NJ - Starland Ballroom

May 01 - Baltimore, MD - Soundstage

May 02 - Boston, MA - House of Blues

May 03 - Philadelphia, PA - Theater of Living Arts

May 05 - Huntington, NY - The Paramount

May 06 - Buffalo, NY - Town Ballroom

May 07 - Cincinnati, OH - Madison Theater

May 09 - Pittsburgh, PA - Stage AE

May 10 - Cleveland, OH - The Agora

May 11 - Columbus, OH - Newport Music Hall

May 12 - Detroit, MI - The Majestic Theatre

May 14 - Joliet, IL - The Forge

May 15 - Joliet, IL - The Forge

May 17 - Minneapolis, MN - Skyway Theatre

May 19 - Denver, CO - Summit

May 20 - Salt Lake City, UT - The Depot

May 22 - Seattle, WA - Showbox (new date)

May 23 - Portland, OR - Roseland (new date)

May 25 - Sacramento, CA - Ace of Spades (new date)

TESTAMENT, EXODUS And DEATH ANGEL Play Sole 2021 Date Of 'The Bay Strikes Back Tour' In Oakland (Video)





























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