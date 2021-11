сегодня



TESTAMENT , EXODUS и DEATH ANGEL сыграли в Окленде



TESTAMENT, EXODUS и DEATH ANGEL сумели отыграть концерт в рамках "The Bay Strikes Back Tour" 27 ноября в Окленде. Остальные даты выступлений перенесены на будущий год:



Apr. 09 - San Luis Obispo, CA - Fremont Theater



Apr. 10 - Anaheim, CA - House of Blues



Apr. 12 - San Diego, CA - House of Blues



Apr. 13 - Las Vegas, NV - House of Blues



Apr. 15 - Tucson, AZ - Rialto Theatre



Apr. 16 - Albuquerque, NM - Sunshine Theater



Apr. 19 - Oklahoma City, OK - Diamond Ballroom



Apr. 20 - Houston, TX - White Oak Music Hall



Apr. 21 - Austin, TX - Emo's



Apr. 22 - Dallas, TX - Amplified Live



Apr. 23 - New Orleans, LA - House of Blues



Apr. 25 - Orlando, FL - Hard Rock Live (new date)



Apr. 26 - Atlanta, GA - The Masquerade



Apr. 27 - Raleigh, NC - The Ritz



Apr. 28 - Chattanooga, TN - The Signal (new date)



Apr. 30 - Sayreville, NJ - Starland Ballroom



May 01 - Baltimore, MD - Soundstage



May 02 - Boston, MA - House of Blues



May 03 - Philadelphia, PA - Theater of Living Arts



May 05 - Huntington, NY - The Paramount



May 06 - Buffalo, NY - Town Ballroom



May 07 - Cincinnati, OH - Madison Theater



May 09 - Pittsburgh, PA - Stage AE



May 10 - Cleveland, OH - The Agora



May 11 - Columbus, OH - Newport Music Hall



May 12 - Detroit, MI - The Majestic Theatre



May 14 - Joliet, IL - The Forge



May 15 - Joliet, IL - The Forge



May 17 - Minneapolis, MN - Skyway Theatre



May 19 - Denver, CO - Summit



May 20 - Salt Lake City, UT - The Depot



May 22 - Seattle, WA - Showbox (new date)



May 23 - Portland, OR - Roseland (new date)



May 25 - Sacramento, CA - Ace of Spades (new date)





























































+0 -0



просмотров: 125