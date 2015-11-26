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Testament

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Гитарист TESTAMENT критикует тех, кто приплетает политику к ношению масок



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Гитарист TESTAMENT Alex Skolnick отреагировал на видео, в котором женщина в Калифорнии выступила против "свиней-демократов" и накричала на сотрудников магазина Trader Joe после того, как они попросили ее надеть маску, находясь внутри заведения.

«"Наша свобода. Ты не можешь мне указывать надевать маску". Простите парни, но я должен вас разочаровать. Это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышал.

Вы хотите вывернуть все к политике, ношение масок? Одевая маску и находясь в ресторане, где вы дышите на всех — это политический акт? Должен сказать, что это самая глупая вещь, которую я слышал со времен "Фриза Фри"» (намекая на причудливый "патриотизм" начала 2000-х годов — отказ есть картошку фри в знак протеста против войны США с Ираком).

TESTAMENT Guitarist ALEX SKOLNICK







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

graillyc


29 июн 2020, 20:28		надевая
(по сабжу Алекс прав, кншн)


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