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Музыканты TESTAMENT и ANTHRAX исполняют STEVIE NICKS



Гитарист TESTAMENT Alex Skolnick вместе с барабанщиком ANTHRAX Charlie Bentante пригласили Jennifer Cella (TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA), Randy McStine'а (MCSTINE/MINNEMANN), Mark'a Menghi (METAL ALLEGIANCE, BPMD) и Harry Waters'a для записи карантинного видео на хит Stevie Nicks'а "Stop Draggin' My Heart Around".

















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